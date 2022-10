Plaza Colonia vs. Peñarol por Copa Uruguay: hora, dónde ver y posibles alineaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras quedar afuera de la lucha de la Anual y encontrarse en una situación no muy cómoda en el Torneo Clausura, Peñarol hoy tiene la Copa AUF Uruguay como una de sus principales prioridades en una temporada donde quedó en evidencia que no pudo cosechar las metas planteadas de antemano.

Más allá de que el encuentro de esta noche ante Plaza Colonia (20:30 - VTV y Star Plus) en el Estadio Artigas de Paysandú guarda una inminente importancia pensando en la recta final de la temporada, el entrenador Leonardo Ramos optaría, como suele ocurrir en este tipo de torneos, por un once alternativo que contará con titulares y con futbolistas que no suelen tener demasiados minutos, pero que buscan mostrar su rendimiento.

Estos son los casos de Thiago Cardozo, Pedro Milans o incluso de Sergio Núñez, que más allá de ser alternativas hoy podrían ir desde el arranque en un equipo que no fue confirmado por el entrenador, pero en el que habrá variantes.

El hecho de que se trate de la primera edición de esta competencia es lo que de alguna manera también ilusiona al plantel, al cuerpo técnico y a la institución completa de quedarse con el título y sabe que de ganar esta noche dará un paso más que importante en ese objetivo porque ingresará entre los cuatro mejores de la competencia.

La forma en la que Peñarol avanzó a los cuartos de final, tras eliminar a Boston River por penales, y la mejoría, al menos en resultados, que mostró el aurinegro en sus últimas presentaciones pueden ser un aliciente para el plantel.

La confianza que brindó Thiago Cardozo frente al Sastre en los 90 minutos e incluso siendo clave en los penales, sin duda que le dio otra chance al mirasol de seguir con vida en el torneo y además ilusionarse con conseguir lo que en la temporada 2022 sería un alivio en lo deportivo.

Es por eso que el nacido en Juan Lacaze continuará bajo los tres palos como lo había establecido el cuerpo técnico antes del arranque del certamen y de hecho Kevin Dawson no viajó con el plantel.

Quien sí está entre los convocados es Oscar Cruz, el goleador histórico de las formativas aurinegras que ya estuvo dos veces en el banco de suplentes, pero no sumó minutos.

Eso sí, del otro lado estará Plaza Colonia. El equipo de Alejandro Cappuccio sabe que tendrá delante suyo una gran oportunidad de volver a dar el batacazo como ya lo hizo en otras ocasiones.

Sabido es por el equipo Patablanca que de hecho tiene hoy como principal objetivo ganar la Copa AUF Uruguay como lo dio a conocer hace algunas semanas la dirigencia del club.

En el caso del equipo coloniense, su periplo comenzó en la fase 3 donde dejó por el camino a Durazno por 3-1 y luego en los octavos de final dejó por el camino a Cerro Largo con victoria por 1-0.

Las entradas:

Los boletos que se pueden conseguir a través de la plataforma redtickets.uy siguen a la venta y tienen un precio de $500 para la Tribuna Este (lo que sería la Tribuna Damiani) y $400 tanto la Sur como la Norte que son las cabeceras con las que cuenta el Estadio Artigas. Los menores de hasta seis años ingresarán de forma gratuita al partido.