La Federación Peruana comunicó la denuncia a Anderson Daronco, juez del duelo ante Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La polémica por la atajada de Sergio Rochet a Trauco en el cierre del duelo Uruguay-Perú en el Estadio Centenario por las Eliminatorias del Mundial de Catar 2022 no ha cesado. Pese a que los audios del VAR dictaminaran que la pelota no había ingresado del todo y por ende, no había sido gol, jugadores, hinchas y hasta la propia selección se expresaron bastante enojados sobre el tema.

Paolo Guerrero incluso publicó una foto trucada de la jugada y este domingo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) puso en conocimiento que procedió a realizar una denuncia al árbitro del partido, el brasileño Anderson Daronco.

"Se presento el último viernes una denuncia contundente ante la FIFA respecto a la actuación del arbitro Anderson Daronco por los hechos públicamente conocidos", empieza el comunicado de la Federación.

"La FPF espera pronta respuesta de la FIFA bajo un conducto regular en

sus procedimientos. En tanto, la Selección Peruana continúa su preparación concentrada en el trascendental partido ante el seleccionado

paraguayo este 29 de marzo", cerró.