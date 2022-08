Personal de recaudación pidió reunión "grave y urgente" con Ignacio Alonso: ¿peligra el clásico?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El personal de recaudación se encuentra en asamblea permanente mientras aguarda respuesta desde la AUF a los reclamos que vienen realizando desde hace tiempo y de los que entienden no hay reacción por el momento.

"No atacamos el problema ni encontramos una solución real", sostuvo José Luis Otero, presidente de la Asociación de Funcionarios de Recaudación de la AUF (AFRAUF).

"Intentando encontrar una solución designamos una asamblea para el jueves pasado y la AUF se vio venir la fecha de la asamblea sin algo concreto y elaboró algo en modo de proyecto que no consideramos como propuesta", manifestó Otero en diálogo con Tirando Paredes de Radio 1010.

"La lectura de la propuesta, a parte de no ser clara, tiene errores de conceptos y se pretende tener menos fuentes de trabajo de las que tenemos ahora, por eso la asamblea lo rechaza, se declara en pre conflicto y pide una reunión de carácter grave y urgente con Ignacio Alonso", indicó.

Otero admitió que el vicepresidente de AFRAUF pudo mantener un contacto con el presidente de AUF y que este le indicó que no iba a estar en nuestro país y que la próxima semana se podría dar la ansiada reunión.

Lo cierto es que eso significaría que se tratará el tema la semana previa al clásico: "Personalmente no me gusta sentarme a negociar con un clásico en puerta porque no quiero que sea tomado como que lo usamos para presionar. Hace dos meses que estamos en este tema y la responsabilidad de lo que ocurra de aquí en más no es del personal de recaudación, peleamos por fuentes de trabajo y no dilatamos reuniones", agregó.

A su vez, indicó como ejemplo de lo que ocurre actualmente lo que sucedió en dos de los partidos del último fin de semana. Otero indicó que en la tribuna Atilio García del Gran Parque Central, donde se precisa gran cantidad de porteros se llegó a trabajar con 14 y el último fin de semana ante Wanderers solo había seis.

Algo similar ocurrió con el Peñarol-Benfica de la Copa Intercontinental Sub 20: "Lo que se hizo fue designar la totalidad de la plantilla donde queda en evidencia que falta gente en las puertas. El público que asistió se dio cuenta porque muchos entraron con el partido iniciado. Queda en evidencia que no alcanza".

"Tengo muchas esperanzas de que la reunión se va a concretar. Alonso nos ha manifestado la buena voluntad de reunirse. Entendemos que él tiene otras obligaciones y debe delegar determinadas tareas y estoy convencido de que habrá reunión, no tan convencido de que la propuesta sea la que necesitamos, pero como estamos en asamblea permanente todos los contactos con AUF van a ser presentados", sentenció.