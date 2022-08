Así se disputará la quinta fecha del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Torneo Clausura ya palpita la quinta fecha del certamen luego de jugar la sexta y previo a la cuarta. El hecho de que estas últimas hayan trocado llevó a que se diera esta particularidad.

Lo cierto es que más allá de ese detalle, los puntos valen y valen mucho para cada equipo que busca alcanzar sus objetivos cuando la temporada termine.

En este caso tanto Nacional y Peñarol deberán medirse a equipos que no suelen ser sencillos ya que los tricolores tendrán que cruzarse con Montevideo City Torque y los aurinegros con Danubio.

River Plate, líder del Clausura, será el que cierre la fecha cuando tenga que visitar a Cerro Largo en Melo.

Así se jugará la quinta fecha del Clausura:

VIERNES 26 DE AGOSTO:



- Boston River vs. Fénix (19:00 hs.) - Juan Antonio Lavalleja (Trinidad)



SÁBADO 27 DE AGOSTO:



- Wanderers vs. Albion (10:00 hs.) - Parque Viera

- Rentistas vs. Cerrtio (15:00 hs.) - Complejo Rentistas

- MC Torque vs. Nacional (18:30 hs.) - Estadio Centenario



DOMINGO 28 DE AGOSTO:



- Liverpool vs. Deportivo Maldonado (10:00 hs.) - Belvedere

- Plaza Colonia vs. Defensor Sporting (15:00 hs.) - Parque Prandi

- Peñarol vs. Danubio (18:00 hs.) - Campeón del Siglo



LUNES 29 DE AGOSTO:



- Cerro Largo vs. River Plate (18:00 hs.) - Ubilla (Melo)