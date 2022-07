Peñarol presentó a Yonatthan Rak y Brian Lozano: qué pasa con el “9” que busca el carbonero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol continúa reforzando su plantel de cara al Torneo Clausura y este viernes en su sede presentó las incorporaciones de Yonatthan Rak y Brian Lozano, quienes firmaron sus respectivos contratos con la institución.

Rak, que llegó ayer por la tarde a Montevideo, estampó la firma en un vínculo a préstamo por un año desde Xolos de Tijuana y en su presentación dijo que “estar acá es un sueño cumplido, tanto mío como de mi familia, y espero ahora conocer a los compañeros, todo lo que es la institución de a poco y tratar de acoplarme de la mejor forma.

El zaguero surgido en Miramar Misiones y que llegó a México tras su paso por Xolos de Tijuana, institución a la que se fue en julio de 2021, firmó su contrato y esta tarde ya se hará presente en Los Aromos para sumarse al plantel mirasol.

#Peñarol ya presentó a Yonatthan Rak y Brian Lozano, dos de las nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura. Se suman a Nicolás Milesi y Kevin Méndez @Ovaciondigital @elpaisuy pic.twitter.com/wP4odHA3WM — Enrique Arrillaga (@arrillagae) July 15, 2022

“Lo principal es adaptarse al grupo y a lo que pide el entrenador para poder ayudar a que el club cumpla con todos los objetivos que tiene trazados”, agregó el defensor de 28 años que remarcó su estado físico: “Vengo bien, hice toda la pretemporada con el club en México y ahora mientras no puedo jugar estos partidos que le quedan del Intermedio a Peñarol quiero aprovechar para conocer a mis compañeros, al entrenador y su estilo”.

El otro futbolista que estampó la firma con Peñarol este viernes fue Brian Lozano, quien logró su salida a préstamo de Santos Laguna y jugará un año en el mirasol, cumpliendo un sueño que siempre tuvo.

Yonatthan Rak, Ignacio Ruglio, Brian Lozano y Jorge Nirenberg. Foto: Francisco Flores.

El atacante de 28 años no atraviesa por un buen momento personal y optó por regresar a Uruguay y estar cerca de su familia además de poder ponerse la camiseta aurinegra y en conferencia de prensa dijo que “siento orgullo y felicidad porque este es el club del que soy hincha y todo el mundo la sabe. Primero que nada vengo a recuperarme, sobre todo mentalmente, y después quiero aportarle al equipo que es lo más importante en todo esto: poder sumar desde donde me toque y poder conseguir los objetivos que se proponga el equipo que obviamente es conseguir campeonatos porque es un club grande”.

Por otra parte, el Huevo contó que “hace un tiempo largo que no estoy disfrutando del fútbol y la verdad que cuando uno no disfruta, puede tener lo que sea que eso pasa a segundo plano la verdad. Estoy haciendo un esfuerzo grande en lo económico como lo hizo Peñarol y también Santos Laguna porque pensaron en mi persona más allá de lo deportivo y lo económico y eso es lo más importante porque lo que espero es poder recuperarme mentalmente, recuperar la confianza y esa pasión por el fútbol que sentí desde niño, poder disfrutar de mi familia, entrar a la cancha, sonreír y disfrutar de la pelota que para mí es lo que siempre me hizo tan feliz”.

Lozano firmó su contrato con Peñarol apenas arribó a Uruguay por demora en el vuelo que lo trasladaba y que tuvo que seguir hacia Buenos Aires por la niebla y por tal motivo, el atacante no irá hoy a Los Aromos, pero sí lo hará en los próximos días para comenzar a entrenar bajo las órdenes de Mauricio Larriera.

Ignacio Ruglio en la presentación de Rak y Lozano. Foto: Francisco Flores.

¿Qué pasa con el “9” que busca Peñarol?

En el Palacio Peñarol, el presidente Ignacio Ruglio habló ante los medios y contó que el club está muy cerca de cerrar la llegada de dos delanteros para reforzar el plantel de cara al Torneo Clausura.

“Estamos haciendo las gestiones y uno debería cerrarse hoy porque tiene contrato, entonces tendría que rescindirlo para poder llegar a Peñarol”, contó el titular aurinegro.

Los nombres que suenan son varios y en las últimas horas aparecieron los del brasileño Jo, Diego Costa y también el del colombiano Teófilo Gutiérrez.

Ruglio dijo que la lista es muy larga de los delanteros que se buscan y que “si eso no se concreta hoy, en los próximos días tendremos que apelar a jugadores libres con los que ya estamos conversando también”.

Lo cierto es que Peñarol quiere cerrar hoy la llegada de un delantero, irá también por otro, por un lateral derecho y además, el titular carbonero contó que lo de Sebastián Cristóforo “está muy cerca porque es con el que más nos acercamos en los números y está libre, por lo que no tenemos por qué cerrarlo hoy obligatoriamente”.