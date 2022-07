El clásico del Clausura cambiará de fecha: cuándo se medirán Nacional y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El calendario del Campeonato Uruguayo viene sufriendo varias modificaciones y se viene una más: la fecha del clásico entre Nacional y Peñarol por el Torneo Clausura. Ese encuentro estaba previsto para el miércoles 17 de agosto pero no se podrá jugar en esa jornada.

Es que por razones de seguridad, el Ministerio del Interior le pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol que el clásico que tendrá a Nacional como local en el Gran Parque Central se juegue un fin de semana y en horario diurno.

En principio y tras los cambios que sufrió el calendario debido al paro de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el encuentro entre tricolores y aurinegros correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura caía en la etapa que se debía jugar entre el miércoles 17 y el jueves 18 de agosto.

“El Ministerio del Interior mandó una nota en la que expresa que no quiere que el clásico sea en horario nocturno y entre semana, por lo que claramente tiene que ser un fin de semana y no puede ser el del 21 de agosto, día en el que se juega la final Intercontinental Sub 20 porque no tiene el personal para los dos días. Con esas excepciones hay que ver cuándo se puede marcar el clásico”, le dio a Ovación Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol.

En tal sentido y según explicó el representante mirasol “una de las opciones es trocar la fecha cuatro por la seis para que la cuatro sea el fin de semana que debía disputarse la sexta, que pasaría a ser entre semana”.

Lo cierto es que seguramente el calendario sufra otra modificación y la cuarta etapa, que en principio estaba prevista para jugarse entre el miércoles 17 y el jueves 18 de agosto pasará a jugarse entre el sábado 27 y el domingo 28 de ese mes.



Así quedarían las dos etapas del Clausura con cambios

Sexta fecha

Miércoles 17 y jueves 18 de agosto

Cerrito – Cerro Largo

Fénix – River Plate

Defensor Sporting – Boston River

Albion – Plaza Colonia

Nacional – Wanderers

Danubio – Montevideo City Torque

Deportivo Maldonado – Peñarol

Rentistas – Liverpool



Cuarta fecha

Sábado 27 y domingo 28 de agosto

Cerrito – River Plate

Cerro Largo – Boston River

Fénix – Plaza Colonia

Defensor Sporting – Wanderers

Albion – Montevideo City Torque

Nacional – Peñarol

Danubio – Liverpool

Deportivo Maldonado – Rentistas