Cerro Largo espera a Nacional con un campo de juego espectacular en el Ubilla

Hace unos meses Cerro Largo se embarcó en una renovación importante del estadio Ubilla. Mejoró los accesos, las instalaciones y principalmente lo que mostraba: el campo de juego. Puso un riego automatizado y un sistema de drenaje que hará que nunca más se repitan las imágenes de los funcionarios tirando colchones sobre el césped para sacar el agua empozada.

El domingo próximo la institución arachana recibirá a Nacional por la quinta fecha del Torneo Intermedio y hoy el estadio presenta su mejor cara. La cancha luce un verde espectacular y parejo incluso luego de haber recibido entre viernes y martes más de 120 milímetros de agua de lluvia. Sin embargo, hay cierta preocupación.

El drenaje permitió evacuar sin problemas toda esa agua, pero para los próximos días (entre jueves y sábado) se anuncian fuertes temporales que azotarán al país y no se sabe lo que ello pueda provocar. Si fuera solo lluvia no habría problemas, según lo ya comprobado, pero el viento puede traer alguna complicación. Lo concreto es que el Ubilla luce un campo de juego espectacular, como nunca antes. No habrá excusa para practicar buen fútbol. Así lo mostró Cerro Largo: