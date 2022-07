Así se jugará la quinta fecha del Intermedio: en cuatro días y con clásico incluido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Desde el próximo jueves comenzará a disputarse la quinta fecha del Torneo Intermedio que puede ser clave para empezar a definir los candidatos de cada serie a disputar la final del certamen.

La fecha se dividirá en cuatro días porque finalizará el domingo cuando Defensor Sporting y Danubio (18:30) la cierren con una nueva edición del clásico.

Tanto Peñarol como Nacional deberán ser visitantes porque el aurinegro enfrentará a Wanderers en el Viera, mientras que los tricolores harán lo propio en Melo frente a Cerro Largo.

Así se jugará la quinta fecha del Intermedio:

JUEVES 14 DE JULIO:



- MC Torque vs. Liverpool | 19:00 hs - Estadio Centenario



VIRNES 15 DE JULIO:



- Albion vs. Deportivo Maldonado | 15:00 - Parque Saroldi

- Plaza Colonia vs. River Plate | 19:00 - Parque Prandi



SÁBADO 16 DE JULIO:



- Rentistas vs. Fénix | 11:00 hs. - Complejo Rentistas

- Boston River vs. Cerrito | 16:00 hs. - Juan A. Lavalleja

- Wanderers vs. Peñarol | 19:00 hs. - Parque Viera



DOMINGO 17 DE JULIO:



- Cerro Largo vs. Nacional | 16:00 hs. - Ubilla

- Defensor Sporting vs. Danubio | 18:30 hs. - Franzini