Peñarol y Nacional ya conocen sus primeros rivales en la Copa AUF Uruguay

La Copa AUF Uruguay puso en marcha la segunda fase del torneo y restan pocos días para que los clubes de Primera División tengan su estreno en la competencia durante la tercera fase.

Nacional ya sabía desde el día del sorteo de la competencia que le tocaría enfrentar a Miramar Misiones en la tercera fase. Pero Peñarol debió esperar hasta este miércoles a que se midieran Colón Fútbol Club y Los Halcones, cuyo duelo tuvo como vencedor al primero.

El cotejo se llevó a cabo en el Palermo y finalizó 3-1 a favor del elenco rojiverde que se impuso con tantos de Rodrigo Hernández (33’), Facundo Vignone (40’) y Gonzalo Pintos (64’).



El descuento llegó por intermedio de Luciano Olivera a los 56’, pero el elenco de Nueva España no alcanzó a empatarlo.

Cabe recordar que en la tercera fase se incorporarán de manera directa el resto de los participantes (los 16 equipos de Primera, 2 de la "B" y 2 de la Copa Nacional de Clubes A de OFI).



Boston River se medirá ante Central de San José, River Plate visita a Juventud de Colonia y Danubio a Progreso. Racing irá ante Defensor Sporting en la fase 3, Central Español lo hará ante Liverpool tras derrotar a Artigas y Rocha FC hará frente a Rentistas.

Esperan rival

- Universidad de Salto vs. Paysandú FC

Rival en tercera fase: Wanderers



- Atenas vs. Mar de Fondo

Rival en tercera fase: Cerrito



- Uruguay Montevideo vs. Palermo de Rocha

Rival en tercera fase: Montevideo City Torque



- Rampla Juniors vs. Rio Negro de San José

Rival en tercera fase: Deportivo Maldonado



- Juventud de Las Piedras vs. Universal de San José

Rival en tercera fase: Albion



- La Luz vs. Deportivo Italiano

Rival en tercera fase: Fénix



- Durazno FC vs. Porongos de Flores

Rival en tercera fase: Plaza Colonia



- Quilmes de Florida vs. Deportivo Colonia

Rival en tercera fase: Cerro Largo