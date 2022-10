Peñarol le ganó con lo justo a La Luz: cuándo, dónde y cómo se define el pasaje a la final de la Copa AUF Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol tenía que ganar y lo hizo. Algo que muchas veces se le criticó al equipo a lo largo de esta pobre temporada, anoche el mirasol lo consiguió y a pesar de las formas, pegó primero en la semifinal de la Copa AUF Uruguay frente a La Luz, que no le facilitó absolutamente nada en el Estadio Campeón del Siglo.

Es que luego de un inicio bastante bueno del aurinegro con Rodrigo Saravia como estandarte futbolístico en la mitad de la cancha, juego por las bandas de los atacantes y llegadas que intentaban generar peligro sobre el arco de Jhony Da Silva, el carbonero bajó la intensidad y casi lo termina pagando caro.

La Luz mejoró con el paso de los minutos, creció, se animó y tuvo dos situaciones claras en las que de no haber sido por las notables intervenciones de Thiago Cardozo, el Merengue de Aires Puros podría haberse ido al descanso en ventaja. Pero no logró vulnerar el arco de Peñarol y como dice el viejo dicho en el fútbol, goles errados por lo general terminan siendo goles en contra.

Y la de anoche no fue la excepción porque el equipo de Julio Fuentes salió a hacer su juego para intentar lastimar al mirasol y lo logró por momentos, aunque por otros instantes también se dedicó a cortar con faltas, a hacer tiempo en cada pelota detenida y a protestar cada fallo del árbitro Santiago Motta.

Hernán Menosse y su cabezazo de gol. Foto: Juan Manuel Ramos.

La visita quiso llevar el partido a ese sitio y por momentos lo consiguió. Casi logra el premio de convertir y llegó a tener a Peñarol contra las cuerdas, pero no aprovechó sus chances.

Eso lo pagó caro porque en el complemento y a los 58’, el local abrió el marcador con un certero cabezazo de Hernán Menosse, quien anotó el 1-0 y llegó a dos tantos en este torneo para ser el goleador de Peñarol en la Copa AUF Uruguay con dos tantos.

Y el carbonero fue ese gol y nada más. A pesar de las variantes de Leonardo Ramos para cambiarle la cara al ataque, el equipo no respondió y por más que no sufrió tanto en defensa como en la primera parte, Thiago Cardozo tuvo una nueva intervención para salvar su arco a los 75’ y de ahí en más solo había que esperar el final del encuentro porque ya se veía que La Luz no tenía peso ofensivo y que Peñarol carecía completamente de ideas en el ataque.

El mirasol quedó algo expuesto a un error que le pudo costar caro, pero terminó confirmando una victoria que le permitió llegar a tres juegos sin derrotas en este cierre de temporada.

A Peñarol no le sobró nada y el triunfo llegó con un cabezazo salvador de Hernán Menosse. Ahora, el carbonero deberá ir al Centenario para cerrar la serie y buscar el pasaje a la final de la Copa AUF Uruguay, el único objetivo que le queda en este pobre 2022.

Leonardo Ramos. Foto: Juan Manuel Ramos.

Día, hora y cómo se define el pasaje a la final de la copa

La Luz recibirá a Peñarol este martes 1 de noviembre a partir de la hora 20:00 (VTV Plus y Star+) en el Estadio Centenario en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa AUF Uruguay y deberá remontar el marcador global para avanzar a la definición del torneo.

Luego del 1-0 a favor del carbonero que se registró anoche en el Estadio Campeón del Siglo, ahora el equipo de Julio Fuentes definirá como local en el Centenario, donde buscará hacer historia.

¿Cómo se define el pasaje a la final? Con el 1-0 a favor Peñarol ingresará al campo de juego clasificado por lo que el Merengue de Aires Puros debe ganar por dos goles para clasificar directamente a la final. Un 1-0 de La Luz en los 90' de la revancha llevará a la serie a la definición por penales.

Cabe recordar que según el reglamento de la competencia, los finalistas serán determinados de acuerdo a quien sume más puntos, o estableciendo diferencia de goles sin valorar dobles los convertidos como visitantes o hasta penales de acuerdo al sistema FIFA, si todos los ítem de definición siguieran igualados.