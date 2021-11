Peñarol hizo todo para ganar, pero se fue con la sangre en el ojo del Prado y resignó puntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Clausura regaló otro partidazo que tuvo como protagonista a Peñarol. Intensidad, fútbol, llegadas al arco, polémicas y también goles marcaron el encuentro con River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi.

El 1-1 fue poco para el equipo de Mauricio Larriera, pero otra vez el carbonero no supo cómo encontrarle la vuelta a un partido contra un rival que se le cerró bastante bien y que lo complicó.

Más allá de que Salvador Ichazo tuvo una gran actuación en el Prado evitando varios goles mirasoles, la polémica también dijo presente porque Andrés Matonte otra vez estará en el ojo de la tormenta esta semana.

Es que en el primer tiempo hubo tres situaciones en el área de River Plate en las que todo Peñarol pidió penal y que con VAR, eran pasibles de revisión, más allá de que tras esas incidencias, Larriera le pidió a Ruben Bentancourt, protagonista de esas jugadas de ataque, que no se tirara más.

Pablo Ceppelini y otro gol en el Uruguayo. Foto: Francisco Flores.

Pero en el complemento sí hubo una clara situación que dejó al descubierto un grosero error de los árbitros. A los 80’, el asistente Santiago Fernández sancionó un fuera de juego del ataque de Peñarol cuando Agustín Canobbio y Ruben Bentancourt estaban, cómo mínimo, un metro habilitados por sus rivales. Esa jugada siguió y terminó con mano en el área de Santiago Brunelli. Era penal, pero la incidencia ya estaba invalidada por esa decisión del línea.

Con Peñarol un poco malhumorado y ya sin tantas ideas como en la primera parte, el segundo tiempo fue con dominio mirasol y antes de esa incidencia que pudo marcar la tarde en el Prado, a los 65’, Marcos Montiel cometió un tonto penal sobre y Matonte no dudó en cobrar penal. Ceppelini fue el encargado de rematar y poner el empate.

Con el empuje del gol, el aliento de su hinchada y con un River que se dedicó a hacer tiempo cada vez que pudo y a intentar sacar algún contragolpe, Peñarol tenía un panorama bastante favorable para llevarse los tres puntos porque todavía faltaba mucho partido por delante.

Las chances del mirasol se siguieron generando y Salvador Ichazo le atajó un gran remate a Ceppelini evitando el segundo gol visitante.

Peñarol empató con River Plate en el Parque Saroldi. Foto: Francisco Flores.

Luego llegaron más jugadas de ataque que se sumaron a todas las que generó el carbonero en la primera parte, pero la mala definición y las fallas a la hora de concretar le costaron caro al aurinegro.

Y si bien el técnico tuvo que hacer cambios porque había cuatro bajas obligadas, Peñarol no empató por no contar con los jugadores de la selección. Empató porque nuevamente no encontró variantes en su juego y porque falló en la definición. Se fue con la sangre en el ojo del Prado y con una obligación: mejorar.