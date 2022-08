Peñarol espera por una respuesta de Martín Cáceres: qué dicen desde el club mirasol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Peñarol saben que es prácticamente imposible que se pueda dar la llegada de Martín Cáceres al plantel carbonero, pero de todas maneras el club ya le presentó una oferta formal y sueña con poder tener una incorporación de lujo para el Campeonato Uruguayo.

El presidente Ignacio Ruglio es quien está llevando a cabo las negociaciones con el zaguero de 35 años y en diálogo con Ovación dijo que “a nosotros no nos puso un día tal como para responder a la propuesta que le hicimos. Sí nos dijo que sigue analizando otras opciones del exterior y que por ahora no piensa en volver a Uruguay pero que nuestra oferta continúa arriba de la mesa y estamos esperando por una respuesta que no tiene una fecha en concreto”.

Además del Pelado Cáceres, Peñarol también le ofreció un contrato a Edinson Cavani aunque el jugador agradeció y dijo que de momento no tiene pensado jugar en el Uruguay.

Hoy la oferta concreta es a Martín Cáceres y el zaguero, que tampoco tiene como prioridad el fútbol uruguayo, quedó en responder en los próximos días ya que maneja ofertas de otros clubes del exterior.