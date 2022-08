Así están las tablas de la Anual y el Clausura: cuánto se despegó Nacional en la acumulada y el ascenso de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizada la tercera fecha del Torneo Clausura, el campeonato tiene un único líder que ganó todos los partidos: River Plate. El Darsenero marcha líder con 9 unidades y solo tiene un escolta, Deportivo Maldonado con 7. Con Danubio, que empató dos y perdió uno, son los únicos invictos del certamen.

Luego del conjunto fernandino, hay cuatro equipos con 6 puntos: Nacional, Peñarol, Defensor Sporting y Fénix. Si bien el Clausura recién comenzó, estos son los equipos que arrancaron peleando en la parte alta.

Donde se dieron más cambios tras esta fecha fue en la Tabla Anual, porque con el triunfo de Nacional ante Liverpool el equipo de Pablo Repetto le sacó seis puntos de ventaja en la acumulada.



Peñarol, que volvió a ganar con Leonardo Ramos en su segundo partido como DT, acortó diferencias con Boston River (que perdió con River) y el propio Liverpool. Se puso a uno del Sastre y a cuatro del negriazul. Eso sí, sigue lejos del tricolor que le lleva 10 puntos de ventaja.

En el descenso, en tanto, se mantienen la zona más baja Cerrito, Rentistas y Albion.



La próxima fecha, que será la sexta que se cambió por la cuarta, se jugará de la siguiente manera:

VIERNES 19 DE AGOSTO



- Fénix vs. River Plate (15.00 horas en el Capurro).

- Cerrito vs. Cerro Largo (20.00 horas en el Palermo).



SÁBADO 20 DE AGOSTO



- Rentistas vs. Liverpool (10.00 horas en el Complejo Rentistas).

- Nacional vs. Wanderers (18.00 horas en el Gran Parque Central).



DOMINGO 21 DE AGOSTO



- Danubio vs. MC Torque (11.15 horas en Jardines del Hipódromo).

- Defensor Sporting vs. Boston River (21.00 horas en el Franzini).



LUNES 22 DE AGOSTO



- Albion vs. Plaza (15.30 horas en el Saroldi).

- Deportivo Maldonado vs. Peñarol (20.00 en el Estadio Artigas).