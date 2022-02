Tras el penal errado y las críticas, Messi habló y reveló lo que puede pasar en la Champions con PSG

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber sido ubicado en el centro de las críticas por parte de varios medios franceses, debido a su rendimiento en el partido contra el Real Madrid, el astro argentino Lionel Messi dio una entrevista exclusiva para la revista oficial del Paris Saint Germain. Si bien la nota completa se dará a conocer en las próximas horas, se conocieron algunos detalles donde el rosarino habla de lo exigente que es ganar una Champions League, la necesidad de armar un equipo sólido y el objetivo de ganar la Ligue 1, de Francia.

“Es complicado ganar la Champions League. Es una competencia que reúne a los mejores equipos, y donde el mínimo detalle, el mínimo error, te puede eliminar. Creo que tenemos equipo para intentar ganarla. Estamos ilusionados con esta idea y tenemos muchas esperanzas, pero hay que tomárselo con calma” , explicó Messi.

Además, entre las declaraciones que se adelantaron, el delantero argentino dijo estar seguro que con el plantel que tiene el PSG puede llegar a ganar la máxima competencia de clubes de Europa y que se encuentran ilusionados con con la idea de llevarse la copa con el club parisino.

“Repito, es difícil ganar la Champions. No siempre gana el mejor equipo y tenés que concentrarte en todos los detalles. Al final del día, son los equipos más fuertes los que logran sus objetivos. Y estamos en este camino, buscando ser aún más fuertes de lo que somos”, explicó.



Además, la Pulga puso énfasis -quizás a modo de autocrítica- en la necesidad de formar un plantel sólido, donde todos colaboren dentro del campo de juego: “Los atacantes no pueden solo atacar y los defensores no solo defender. Debemos formar un equipo fuerte y unido tanto en la fase defensiva como en la fase ofensiva. Es esta pauta la que nos permitirá ser un equipo plenamente competitivo. Un equipo que intentará ganar la Champions League, así como todos los títulos que juguemos”.



Por último, el delantero se refirió a la necesidad de mantenerse en la cima de la Ligue 1 y salir campeón de la máxima categoría del fútbol frances, que para él tuvo mucho crecimiento en los últimos años y donde el PSG aportó mucho para eso.



“El club aumentó considerablemente la visibilidad de la Ligue 1 en el mundo. Veo el campeonato de Francia como una competencia cada vez más equilibrada, donde cualquier equipo es capaz de ganarte y hacerte daño”, concluyó.