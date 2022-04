Pelo Ortiz: capitán de Cerrito y entrenador en la Liga Universitaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Manuel Ortiz, capitán de Cerrito, de 39 años, es también el entrenador de Old Boys en la Liga Universitaria. Llegó por un compañero, pero se encontró con algo que no esperaba y ahora le gustaría trabajar durante muchos años en el club que está en la Divisional A. Hace malabares para poder cumplir con todos.

- Seguís siendo un futbolista profesional y a la vez sos el técnico de Old Boys en la Liga Universitaria, ¿cómo hacés para congeniar ambas cosas?



- Cuando arranqué en Old Boys, que ya llevo tres años, empecé como entrenador y estaba solo, ese año fue tremendo estrés, porque me coincidía a veces con las prácticas de Cerrito. Fue el año que se jugó la B en el Charrúa, nosotros jugábamos un lunes o martes y el domingo de mañana obviamente entrenábamos. A veces tenía que faltar al partido de Old Boys, o iba al primer tiempo, o me iba volando a la práctica. Fue estresante, pero el club me bancó. Para el siguiente año tuve un ayudante técnico, Martín Galván, que era de mi confianza, que estaba conmigo en las prácticas y me hacía de DT cuando yo no estaba. Por suerte cayó muy bien en el grupo y todo fue mucho mejor.



- ¿Cómo llegaste a Old Boys?



- Estaba jugando en Albion en ese momento, el técnico de Old Boys era Sebastián Vega y tenía de ayudante a Bruno Barreto, que era compañero mío en Albion. Bruno se fue, conversando un día me recomendó, me llamaron y quedé como ayudante, luego como técnico.

- ¿Cómo observás el nivel de la Liga Universitaria?



- La veo impresionante. Yo antes de venir acá, de la Liga Universitaria no conocía nada, cero. No tenía ni idea ni del formato de competencia. El primer partido que fui fue Old Boys - Náutico y no me olvido más del ritmo que le pusieron al partido, quedé recontra sorprendido, pensé que era más amateur. En Old Boys particularmente el profesionalismo que le ponen los jugadores, que son amateurs y estudian o trabajan, pero la responsabilidad y el compromiso que le ponen es impresionante. Nosotros entrenamos dos veces y media por semana, porque hay una que van al gimnasio. El club contrató a Fabián Díaz, que fue profe del Lolo Favaro, es un loco del fútbol, yo lo tuve en Fénix, es responsable él de todo lo que fue cambiando el club en todos estos años. Dentro del amateurismo, la Liga es de lo más profesional que hay. La responsabilidad que tienen los compañeros de no faltar, es impresionante cómo entrenan.

- ¿Cuál es el objetivo de este año? ¿Se le puede competir a equipos como Tenis Pinar o Nacional?



- Sin dudas que se le puede competir. De hecho nosotros le hemos competido, son equipos de muchos años en la A de la Liga, y peleando campeonatos, entrenan muchas veces por semana. Son equipos fuertes. Nosotros no perdemos los pies del piso, somos un equipo que no puede traer gente de afuera, somos un cuadro que los jugadores son todos exalumnos del colegio, y eso es una contra entre comillas porque vos dependés de la cantera del club. Nosotros hace cuatro años que estamos en la A, Old Boys fue un equipo que históricamente subía y bajaba. De a poquito fuimos creciendo, clasificamos al Torneo de Honor, en el último llegamos a la final. Estamos siendo lo más competitivos posible. Contra Nacional y contra Pinar no hemos podido ganar, pero nos sentimos que podemos competir contra cualquiera. Este temporada empezamos bien, ganándole a Círculo de Tennis por 3 a 1.