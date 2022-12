De Paul reveló lo importante que fue Tini para superar el mal momento con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina clasificó tras un partido ante Países Bajos emocionante, intenso y con tanda de penales a la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Uno de los futbolistas a los que se vio más emocionado fue Rodrigo De Paul, quien sufrió un problema muscular en la semana y pensó que no podría estar en el 11 albiceleste.

Luego del partido, De Paul habló con los medios y contó el calvario que vivió por la incertidumbre de no saber si podría jugar. Entre las personas que nombró, figuró su actual pareja la cantante y actriz Martina "Tini" Stoessel.

"Pobrecita la llamaba a cualquier hora y ella estaba ahí del otro lado, me veía cómo me ponía, pero ahí bancó siempre", reveló.

Este sábado, el jugador del Atlético Madrid le dedicó un romántico mensaje personalizado: compartió una foto de los dos en Qatar, después de la derrota ante Arabia Saudita y un tierno mensaje.

"Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", escribió el futbolista.



Y continuó: "Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí

Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo".

Ella, por su parte, compartió una historia con imágenes del jugador y le dedicó un "Te amo".