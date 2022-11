El pasado de Alfredo Arias en Peñarol y la decisión del club para elegirlo como nuevo entrenador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de analizar y entrevistarse con varios profesionales durante algunas semanas, Peñarol definió ayer su nuevo entrenador de cara a la temporada 2023: Alfredo Arias.

El director técnico de 63 años, que dejará su cargo en Independiente Santa Fe de Bogotá, será el conductor mirasol en la próxima edición de la Copa Sudamericana y también en el Campeonato Uruguayo.



Y se trata de un viejo conocido para la institución mirasol ya que Arias jugó en el club entre 1980 y 1981 coronándose campeón del Campeonato Uruguayo en el 81.

En ese entonces, Alfredo Arias -que jugaba de delantero- llegó al carbonero en un año complicado: ya se había ido Fernando Morena y el equipo necesitaba un goleador. En 1980, Peñarol ganó tres de cuatro torneos pero como fue tercero en el Uruguayo fue visto como un fracaso y por eso para 1981 fueron por Morena para la segunda mitad de la temporada.



En 1980 también el aurinegro contrató jugadores africanos, entre ellos Ace, que era delantero.



Como dato, Arias, que no jugó tantos minutos en su único pasaje por Peñarol, anotó un gol clásico frente a Nacional, que fue el equipo en el que debutó como futbolista en Primera División.



Ayer por la tarde, el entrenador anunció en conferencia de prensa que dejaba su cargo como conductor de Independiente Santa Fe de Bogotá expresando que “a los jugadores les dije hoy (por ayer). No debe afectarnos. Ahora tenemos un sueño. Cuánta gente daría todo por estar en dónde estamos. Esto no es excusa. Es una decisión personal y por eso es innegociable”.



Vale aclarar que Independiente Santa Fe de Bogotá está disputando el cuadrangular final del Torneo Finalización de Colombia y actualmente se ubica primero en su serie, lo que lo clasificaría a las finales del certamen.

Al club colombiano le quedan dos encuentros, el 27 de noviembre frente a Deportivo Pereira y el 30 ante Millonarios. De mantenerse en el primer lugar se clasificará a la definición por el título y el torneo se extenderá hasta el 7 de diciembre.



Por último y ante la insistencia del presidente Eduardo Méndez para que Arias se quede en el club, el técnico -que también regresará a Uruguay por temas familiares- logró su salida con una inédita condición: el uruguayo acordó no volver a dirigir en Colombia durante los próximos dos años.