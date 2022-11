Alfredo Arias dejará Independiente Santa Fe con una inédita condición y será el técnico de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol ya tiene entrenador. El club llegó a un acuerdo con Alfredo Arias y el director técnico de 63 años dejará su cargo en Independiente Santa Fe de Bogotá para tomar las riendas del plantel principal del carbonero.

Arias venía en un mano a mano con Diego López, pero en la tarde de este viernes, en una reunión virtual que mantuvo el Consejo Directivo, la institución mirasol confirmó que el extécnico de Wanderers entre otros equipos, llegará al mirasol.

El entrenador está al mando de Independiente Santa Fe de Bogotá, equipo que está disputando el cuadrangular final del Torneo Finalización de Colombia y actualmente está primero en su serie, lo que lo clasificaría a las finales del certamen.

Al club colombiano le quedan dos encuentros, el 27 de noviembre frente a Deportivo Pereira y el 30 ante Millonarios. De mantenerse en el primer lugar se clasificará a la definición por el título.



Arias brindó este viernes una conferencia de prensa en Bogotá expresando que deja su cargo por temas familiares: "A los jugadores les dije hoy. No debe afectarnos. Ahora tenemos un sueño. Cuánta gente daría todo por estar en dónde estamos. Esto no es excusa. Es una decisión personal y por eso es innegociable".

Alfredo Arias. Foto: Marcelo Bonjour.

Acerca de cómo se dio el contacto con el club carbonero, Arias expresó que "hace tres días se comunicaron conmigo de Peñarol y me preguntaron si podían plantear en la directiva mi nombre como candidato. Contesté que había decidido volver pero que debía hablar con el presidente".

Por otra parte, el entrenador uruguayo contó que "llegamos a un acuerdo para que ninguna de las partes se vea afectada. Le he pedido conceptos sobre el futuro. Debemos acomodarnos y no interrumpir lo que comenzó. Si yo estoy acá es por el presidente Eduardo Méndez. Él me llamó y confió en mi y por eso regresé a Colombia".

Méndez fue uno de los que intentó convencer a Alfredo Arias para que se quedara en Colombia pero no lo logró aunque la salida del técnico se dio con una inédita condición: el uruguayo acordó no volver a dirigir en Colombia durante los próximos dos años.

"Se habló con el profe, se le ofreció todo. Hemos firmado un convenio en el que el profesor se compromete a no dirigir en Colombia por los próximos dos años. Aquí no prima la parte económica, sino la parte personal y familiar que vive", dijo Eduardo Méndez en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el llamado de Peñarol y una situación familiar hicieron que Alfredo Arias tomara la decisión de regresar a Uruguay y tras la finalización de la actuación de Independiente Santa Fe de Bogotá en el torneo local, el técnico dejará el club cafetero y viajará a Montevideo para ponerse a las órdenes del aurinegro.