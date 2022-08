El partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol se jugará el lunes 22: resta definir hora y lugar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura, cambiará de día y pasará a jugarse el lunes 22 de agosto, confirmó Ovación con la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El partido estaba fijado para el sábado 20.

El partido aún no tiene hora ni lugar asignado. Se jugará en la noche en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado o en el Estadio Artigas de Paysandú.

La razón por la cual está en duda la localía de Deportivo en Maldonado es porque la Intendencia hará trabajos de mantenimiento en el campo de juego del estadio.

¿Por qué pasan el partido al lunes y no al domingo? Es que el domingo 21 en el Estadio Centenario se llevará a cabo la primera edición de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Peñarol y Benfica.

En los próximos días, la Mesa Ejecutiva oficializará estos cambios y brindará todos los detalles referentes al partido.



El resto de la fecha, en principio, sigue igual:

VIERNES 19 DE AGOSTO



- Fénix vs. River Plate (15.00 horas en el Capurro).

- Cerrito vs. Cerro Largo (20.00 horas en el Palermo).



SÁBADO 20 DE AGOSTO



- Rentistas vs. Liverpool (10.00 horas en el Complejo Rentistas).

- Nacional vs. Wanderers (18.00 horas en el Gran Parque Central).



DOMINGO 21 DE AGOSTO



- Danubio vs. MC Torque (11.15 horas en Jardines del Hipódromo).

- Defensor Sporting vs. Boston River (21.00 horas en el Franzini).



LUNES 22 DE AGOSTO



- Albion vs. Plaza (15.30 horas en el Saroldi).

- Deportivo Maldonado vs. Peñarol (a definir).

Cabe recordar que en primera instancia se había decidido intercalar las fechas 4 y 6 para que el clásico no se juegue entre semana ni de noche. Sin embargo el último miércoles, y con la ventaja de que Nacional ya no tiene actividad internacional, se resolvió disputar el clásico el domingo 4 de setiembre y que la fecha entre semana recién se cumpla en el mes de octubre.