El último parte médico del exjugador Freddy Rincón tras el grave accidente que sufrió en Cali

Laureano Quintero, el director médico de la Clínica Imbanaco, entregó en los últimos minutos el más reciente informe sobre la salud del exfutbolista Freddy Rincón, quien sufrió un grave accidente de tránsito en la madrugada del pasado lunes.



Conforme reportó el centro médico, "Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo".

"Después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones", dice el comunicado.



Sebastián Rincón, uno de los dos hijos mayores del exjugador, entró a la Clínica sobre el mediodía, luego de haber llegado al lugar en las horas de la madrugada. Asimismo, en las últimas horas, uno a uno han ido entrando todos los allegados al centro médico.



Los otros afectados por el grave accidente

Sobre las 4:11 a.m. del lunes ocurrió el grave choque entre la camioneta Ford, en la que se movilizaba la vieja gloria del fútbol colombiano, y un ómnibus de MÍO, el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali, que, según las autoridades, recién empezaba su ruta del día y no llevaba ocupantes.



El reporte de la Secretaría de Movilidad da cuenta de que el vehículo particular se dirigía al sector del parque El Perro cuando chocó con el ómnibus del MÍO. Según dicha entidad, la camioneta en la que iba Rincón se habría pasado el semáforo en rojo.



Conforme se ha establecido, tres personas acompañaban a Rincón en el vehículo al momento del choque. María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, han sido las dos pasajeras identificadas. Todavía no se conocen detalles del supuesto tercer acompañante. Patiño y Cortés ya habrían salido del centro médico en el que estaban siendo atendidas.



El alcalde Jorge Iván Ospina confirmó que el hombre que conducía el bus fue Jorge Eduardo Muñoz, de 28 años. Según ha informado la empresa gestora del MÍO, el operador "sufrió fractura de tibia y rodilla de la pierna izquierda".



En principio, el conductor iba a ser operado de emergencia. Sin embargo, "a última hora los médicos tomaron la decisión de aplazar por unos días la cirugía debido a la inflamación que tiene nuestro operador en la rodilla", reportó la firma Metro Cali.



De momento, Jorge Eduardo Muñoz permanece hospitalizado en la Clínica San Fernando. "Su estado de salud avanza satisfactoriamente y el personal médico está muy pendiente de su recuperación", expresó la Alcaldía de Cali en las últimas horas.