Pablo Repetto tras el empate ante Cerro Largo: "No estuvimos a la altura"

El director técnico de Nacional, Pablo Repetto, habló tras el empate 1-1 de su equipo ante Cerro Largo, que, si bien lo puso primero en la Tabla Anual y el Torneo Clausura, lo dejó con una sensación agridulce.

"Contentos no estamos porque hoy queríamos ganar los tres puntos. Creo que el resultado si lo analizás, por cómo fue el partido, es justo", reconoció en el campo de juego del Gran Parque Central durante la transmisión de Tenfield.

El entrenador comentó que Cerro Largo con sus "armas" y Nacional con las propias generaron situaciones de peligro. Sin embargo, también fue autocrítico al reconocer que fallaron en la definición y que se encontró con un partido que no estaba en sus planes: "Hicimos un mal partido, pero también sabemos que todos los rivales son complicados y que Cerro Largo es un equipo complicado para todos. Hoy no estuvimos a la altura".



Al ser consultado por su planificación previa, Repetto aseguró que fue similar al juego que vio en los primeros 20 minutos del encuentro. Luego, por el gol del empate del Arachán y recurrir al "pelotazo" sintió que su equipo "perdió la forma". Y así lo explicó: "Ellos nos empatan y creo que ahí el equipo perdió la forma. Abusamos del pelotazo, también se hizo muy entrecortado por diferentes circunstancias que hicieron que no podamos mantener el juego y terminamos haciendo un partido de ida y vuelta que podría haber sido para los dos. Si bien nosotros tuvimos alguna posibilidad, ellos también y el resultado es justo".

"Hay que tener la autocritica porque no repetimos los partidos que habíamos hecho antes, pero también hay que reconocer al rival. Ellos hicieron su juego y por momentos nos inquietaron", recalcó.