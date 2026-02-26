O'Higgins avanzó en Libertadores con aporte de Thiago Vecino y Botafogo con dos de sus uruguayos: los clasificados

Necesitado de buenas noticias en tiempos de dificultades financieras, el Botafogo remontó la serie, con Mateo Ponte y Alexander Barboza como titulares, y avanzó este miércoles a la tercera fase de clasificación de la Copa Libertadores al vencer 2-0 al boliviano Nacional Potosí en Río de Janeiro.

Alex Telles, en el minuto 5, y Danilo, en el 45+6, anotaron los goles cariocas frente a la afición del estadio Nilton Santos. El equipo que entrena el argentino Martín Anselmi había perdido 1-0 la semana pasada en los casi 4.000 metros de altitud de Potosí.

Lucas Villalba estuvo en el banco de suplentes y Santiago Rodríguez no fue convocado. El Fogao enfrentará en la siguiente ronda al ganador a Barcelona de Guayaquil, que venció a Argentinos Juniors.

La formación de Botafogo previo a enfrentar a Nacional de Potosí en la Copa Libertadores. Foto: AFP

El O'Higgins chileno avanzó este jueves a la tercera fase previa al imponerse por 4-3 en los penales al Bahía brasileño tras haber caído por 2-1 en el tiempo reglamentario en el partido de vuelta. El conjunto brasileño, en el que ingresó Cristian Olivera a los 71, llegó a tocar la clasificación tras abrir una ventaja de 2-0 en el primer tiempo con un doblete del atacante Willian José, incluyendo una anotación con menos de un minuto de partido, pero el tanto de Arnaldo Castillo en el segundo tiempo dejó el marcador 2-1, y obligó a definir la clasificación en los penales.

O'Higgins se había impuesto por 1-0 en el partido de ida la semana pasada. El héroe de la clasificación fue el portero ecuatoriano Omar Carabalí, que, tras haber atajado un penal en el tiempo reglamentario, les frenó los disparados a Dell y Éverton Ribeiro en la definición de penales.

Por el O'Higgins anotaron sus penales Francisco González, Luis Pavez, Thiago Vecino (ingresó siete minutos) y Miguel Brizuela, y solo falló Arnaldo Castillo. Por el Bahía confirmaron sus disparos Everaldo, Luciano Juba y Rodrigo Nestor.

El Barcelona de Guayaquil, que tuvo a Sergio Núñez supliendo a Benedetto desde los 64 minutos, dio el golpe en Buenos Aires y, luego de nivelar la serie con victoria en tiempo regular por 0-1 ante Argentinos Juniors de Leandro Lozano, se impuso por la vía de los penales y accedió a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Luego de perder por un gol en Guayaquil con el tanto de Diego Porcel, el equipo dirigido por César Farías necesitaba un triunfo a domicilio en el Estadio Diego Maradona y lo consiguió con el tanto de Jhonny Quiñónez en el minuto 66.

Resultados de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores y quiénes juegan hoy

Entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a la tercera fase:

- Martes:

En Talcahuano: Huachipato (CHI) - CARABOBO FC (VEN) 1-2 (0-1)

En Lima: SPORTING CRISTAL (PER) - 2 de mayo (PAR) 5-4 en penales, 0-0 (2-2)

En Medelín: INDEPENDIENTE MEDELLÍN (COL) - Liverpool (URU) 0-0 (2-1)

- Miércoles:

En Salvador: Bahia (BRA) - O'HIGGINS (CHI) 3-4 en penales, 2-1 (0-1)

En Buenos Aires (00H30 GMT del jueves): Argentinos Juniors (ARG) - Barcelona (ECU) (1-0)

En Rio de Janeiro (00H30 GMT del jueves): Botafogo (BRA) - Nacional Potosí (BOL) (0-1)

- Jueves:

En Asunción (22H00 GMT): Guaraní (PAR) - Juventud (URU) (0-0)

En Ibagué (00H30 GMT del viernes): Deportes Tolima (COL) - Deportivo Táchira (VEN) (1-0)

Con información de EFE.