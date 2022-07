Dos ofertas de Europa complican la llegada de Luis Suárez a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro de Luis Suárez continúa siendo una incógnita. Mientras Nacional espera una respuesta afirmativa, el jugador sigue entrenándose por su cuenta en Barcelona preparándose para lo que viene. Y en las últimas horas surgieron novedades…

Es que hasta el momento el tiempo venía jugándole a favor a los tricolores porque el Pistolero no había recibido propuestas que lo convenzan. Todas las había rechazado porque no le terminaban de cerrar por el lugar de destino o aspectos deportivos. Sin embargo, Ovación confirmó con fuentes de su entorno que en las últimas horas el delantero recibió dos propuestas y una de ellas “muy buena” del Viejo Continente. Si bien no se dieron a conocer los clubes en cuestión, informaron que el goleador está estudiando ambas.

Como venía informando Ovación en los últimos días, el salteño siempre dejó en claro que su prioridad era prepararse al más alto nivel para llegar de la mejor manera posible al Mundial de Qatar 2022 con la selección uruguaya.

Por ese motivo, sabiendo que la chance de Nacional estaba encima de la mesa, Suárez estaba esperando una oferta de último momento que realmente lo sacudiera. Finalmente llegó y la está pensando.

El Pistolero, de 35 años y libre desde principio de mes tras haber finalizado su contrato con el Atlético de Madrid, quedó en responderle al presidente José Fuentes en las próximas horas. Antes del 29 el club necesita su visto bueno para inscribirlo en la Copa Sudamericana.

La operación retorno por parte de Nacional se comenzó a gestar el pasado 7 de julio luego de que Lucho descartó la posibilidad de ir a River argentino y manifestó a Ovación su molestia con los dirigentes de Nacional que no lo habían contactado para abrirle las puertas de la institución.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", dijo.

A partir de ahí, Fuentes se hizo públicamente cargo de la omisión y se comunicó con él para aclararle que Nacional estaba dispuesto a recibirlo y darle todo para que llegue de la mejor manera a Qatar. Luego vino la campaña de los hinchas pidiendo su vuelta, inédita para nuestro país en épocas de redes sociales, y por último el viaje del pasado miércoles de Fuentes a España ofreciéndole cara a cara la chance de volver.

Lucho no juega desde el 22 de mayo en el triunfo de Atlético de Madrid por 2-1 ante Real Sociedad. En el medio se realizó también un tratamiento de prevención en su rodilla. Viene entrenando por su cuenta en España y está en condiciones para sumarse al grupo y trabajar a la par de sus compañeros.

Nacional sigue esperando el “ok” de Suárez. En las últimas horas surgieron dos posibilidades de Europa que podrían trancar la operación. El jugador está analizando dichas ofertas y define en estas horas.