Nacional y Luis Suárez: llegó la semana de la definición del tema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"¿Cuándo se va a definir lo de Suárez? Quiero que de una vez por todas se confirme y venir a verlo al Parque”, le comentaba un adolescente a su padre ayer en el ingreso al escenario de Nacional. Y es un poco de lo que está pasando entre los hinchas tricolores, que anhelan que se termine este tiempo de incertidumbre en relación al tema de la llegada del máximo goleador de la historia de la selección uruguaya.

Ayer en el Gran Parque Central, donde los hinchas volvieron a llenar, si bien se le cantó a Luis Suárez, los fanáticos se mostraron más mesurados respecto a lo que estaban unos días atrás, cuando Nacional goleó a Cerrito 5-0 y donde hasta Christian Almeida celebró su gol con la careta del goleador de Salto.



La decisión sobre el futuro de Suárez está al caer. En Nacional estiman que llegará entre hoy y mañana. El plazo que manejan, según confirmó el presidente José Fuentes en AUF TV, es el miércoles, ya que es el día previo al 28 de julio, jornada en la que los tricolores deben elevar a Conmebol la lista de buena fe de la Copa Sudamericana para jugar su llave de cuartos de final contra Atlético Goianiense. Lógicamente que Suárez está al tanto de este plazo.

MIRA TAMBIÉN José Fuentes contó en qué está la situación de Luis Suárez y su posible llegada a Nacional

Respecto al panorama de Suárez, poco cambió en el fin de semana. No ha llegado una propuesta de último momento que haya sacudido a Suárez, por lo que el tiempo sigue jugando a favor de Nacional considerando que de Europa, e incluso de la MLS de Estados Unidos, no hubo mayores avances.



Ayer se generó una confusión importante ya que hubo varias versiones periodísticas que establecieron que Suárez estaba viajando en un avión privado a Uruguay y que llegaba en la mañana del domingo. Algo que no era real; de hecho, hasta el cierre de esta edición, Suárez seguía en España y todo hace indicar que antes de emprender el viaje a Uruguay, el atacante hablará directamente con Fuentes para transmitirle su decisión.

Mientras tanto, claro está, Nacional no se queda de brazos cruzados y trabaja en una posible logística para la llegada de Suárez a Uruguay. Si se concreta lo que todos los hinchas de Nacional pretenden, se buscará cuidar cada detalle y que su arribo sea de la forma más reservada posible, aunque saben que será complejo.



Fuentes remarcó que no se ha hablado de aspectos económicos con Suárez. No es una cuestión de dinero. Si todo cierra como los albos desean, los hinchas saben que tuvieron un rol protagónico.