Una noche de terror en Estudiantes vs. Nacional: bengalas, heridos y nuevos problemas 

Mucho antes del partido, el comentario era lógico: ¿Cómo podía pasar que el sector destinado a los hinchas de Nacional (un codo recién estrenado) estuviera pegado al sector de la barra brava de Estudiantes y sin pulmón? Fue lo que pasó, porque incluso había un pequeño pulmón (espacio que se deja sin público para distanciar a las hinchadas), delimitado por guardias de seguridad, entre el codo y la tribuna principal en la que también había fanáticos de Estudiantes.

Desde que entró la hinchada de Nacional (llenó su lugar) hubo duelos de parcialidades, con muchos cánticos. Algunos fanáticos tricolores tuvieron problemas para llegar al estadio, mientras que la Policía de La Plata reportó que hubo personas que quisieron entrar al Estadio Uno con camisetas y banderas de Peñarol que no fueron autorizados a ingresar. Igualmente, hubo hinchas de Estudiantes que estaban con camisetas aurinegras adentro del escenario. Sabido es la amistad histórica que hay entre la hinchada de Estudiantes y la de Peñarol.

Con el partido ya empezado, y cuando transcurría la mitad del primer tiempo, hubo un hincha de Nacional que lanzó peligrosamente una bengala prendida a la hinchada del Pincha. Fanáticos de Estudiantes denunciaron que fueron varias más las bengalas lanzadas a su sector. En tanto, la bengala inicialmente tirada fue devuelta por un hincha de Estudiantes aunque no llegó a destino y quedó en un hueco que hay entre las dos tribunas.

Un hincha de Nacional tiró una bengala a la tribuna de Estudiantes y desde la cabecera del Pincha luego la devolvieron, aunque en ese caso no llegó a destino. pic.twitter.com/3S3SgCjzDn — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) May 4, 2022

En el entretiempo, ambas parcialidades se tiraron de todo, como botellas de plástico. A su vez, hubo hinchas tricolores que denunciaron que fueron apedreados y se pudo observar en redes sociales varios buses con ventanillas rotas. Incluso hay una denuncia a nivel de redes sociales entre los hinchas de Nacional que uno de los buses recibió un impacto de bala, pero este hecho no fue confirmado por la Policía de La Plata.



Al final, los fanáticos de Nacional fueron los que salieron primero y emprendieron el regreso a Uruguay.

Sin lugar a dudas que Nacional recibirá una multa económica por parte de Conmebol, ya que sus hinchas incumplieron varias normativas, como el ingreso de bengalas a recintos deportivos y el encendido durante el partido. Claro está que el hecho de mayor gravedad son las bengalas que fueron tiradas al sector de Estudiantes, las que pudieron haber provocado un daño aún mayor. La Policía confirmó que hubo, al menos, tres personas —hinchas de Estudiantes— lesionadas.

Realmente fue llamativa la cercanía que hubo entre los hinchas de Nacional y los de Estudiantes, más teniendo en cuenta que en esa cabecera estaban los Leales, como se llama a la barra brava de los Pincharratas, que en varios pasajes del partido cantaron a favor de Peñarol e insultaron a los albos. También fue llamativo que no hubiera un pulmón en el sector que debía haber.



Hay un error claro en el operativo de seguridad (¿Cómo se pueden ingresar las bengalas al estadio si están prohibidas?) en cuanto a la planificación y estrategia, pero también es cierto que en la previa a cada encuentro de Copa Libertadores hay varias reuniones relacionadas a la seguridad del espectáculo y, observando los hechos, estas condiciones fueron aceptadas por todas las partes.

Un problema

Como en Argentina las hinchadas visitantes no estaban yendo a los estadios, desde su reinaguración en noviembre de 2019 no se había previsto en el Estadio Uno la asistencia de fanáticos visitantes. Fue por eso que se improvisó hace algunas semanas el codo entre la América y la Colombes, tomando como referencia el Estadio Centenario. Pero no se tuvo en cuenta que ese sector quedó en la cabecera que va la barra brava de Estudiantes. Incluso esa pequeña tribuna rompe un poquito con la sintonía que tiene el escenario, que es realmente muy lindo y coqueto.

No hay otro sector donde colocar a la hinchada visitante, porque la otra posibilidad sería que fueran a la cabecera contraria, donde habitualmente va un público más tranquilo del Pincha, pero es un sector bastante grande que se le estaría sacando a la hinchada local. Tampoco están divididas en bandejas las tribunas, por lo que es inviable pensar en otro lugar. Es un problema que tiene el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi.