Esta noche se cierra la tercera fase de Copa Uruguay: cuándo se podrían cruzar Nacional y Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con el duelo entre Colón y Peñarol (20:15 - VTV Plus) en el Estadio Centenario se cerrará la tercera fase de la Copa AUF Uruguay que vive su primera edición y que solo espera por el último clasificado a octavos de final.

15 de los 16 equipos que disputarán los octavos de final ya se conocen y de hecho solo falta que se resuelva una llave y es la que ya tiene a Boston River que aguarda por Colón o por Peñarol.

La particularidad de este torneo es que los aurinegros y Nacional quedaron por el mismo camino rumbo a la final y en caso de que ambos equipos superen sus respectivas llaves podrían medirse en semifinales.

Cabe recordar que esa fase es la única del certamen que se disputa con juegos de ida y vuelta por lo que podría haber dos clásicos más en la actual temporada 2022.

Cómo se juegan los octavos de final:

Zona Norte:



- Defensor Sporting vs. River Plate

- Liverpool vs. Wanderers



Zona Este:



- Cerrito vs. Montevideo City Torque

- Rentistas vs. Progreso



Zona Sur/Metropolitana:



- Rampla Juniors vs. Nacional

- Albion vs. La Luz



Zona Centro/Litoral:



- Plaza Colonia vs. Cerro Largo

- Colón o Peñarol vs. Boston River



En semifinales el ganador de la Zona Norte chocará con el vencedor de Zona Este, mientras que el ganador de Zona Sur/Metropolitana se medirá con el de Zona Centro/Litoral.