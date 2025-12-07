No fue la noche del Real Madrid: dos expulsiones, una lesión y a cuatro puntos del Barcelona en LaLiga

El Real Madrid cayó 0-2 como local en el Santiago Bernabéu ante Celta de Vigo que aprovechó el desordenado juego de su rival, los nervios de sus jugadores y le dio una alegría al Barcelona, que ahora es más líder tras la caída de los hombres de Xabi Alonso. Federico Valverde fue titular y jugó todo el partido.

Lejos quedó la eficacia del equipo Merengue cuatro días atrás en San Mamés, donde el 0-3 rompió la racha de tres empates al hilo en LaLiga. Los de Alonso volvían al Santiago Bernabéu y cayeron derrotados contra el Celta de Vigo en un partido en el que se quedaron con nueve jugadores -expulsados Fran García y Álvaro Carreras- y sin marcar.

Tuvo tres ocasiones Arda Güler en la primera mitad, sin éxito. La más clara, en el minuto 37, cuando remató al borde del área chica pero, desestabilizado, mandó la pelota lejos del arco de un Radu que sacó con éxito los acercamientos de peligro del Real Madrid hasta el descanso.

Y después también. En una de las más claras del equipo Merengue, Tchouaméni mandó un balón largo a Vinícius para que ganase la espalda de la defensa, lo consiguió, pero llegó forzado a la definición y el arquero ganó en el mano a mano.

El trámite del partido no era lo único esquivo para el equipo local. Con Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy ausentes por lesión, Éder Militao se unió a la lista tras sufrir una lesión muscular “preocupante”, según fuentes del club, en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

La peor noticia para el Real Madrid en una primera mitad con empate a cero al descanso que dejaba al conjunto blanco con la necesidad de dar un paso adelante para no perder terreno con el Barcelona en la lucha por el título de Liga.

El uruguayo Federico Valverde jugando con Real Madrid ante Celta por LaLiga de España. Foto: EFE

Sin embargo, se puso peor, el Celta de Vigo logró abrir el marcador. El sueco Williot Swedberg, quien entró al partido tras el descanso en lugar de Pablo Durán, convirtió de clase, rematando de taco un centro de Bryan Zaragoza en el minuto 54 en una jugada colectiva del equipo gallego que hizo perder las marcas dentro del área del Real Madrid.

La impotencia del Madrid se vio reflejada en Fran García que puso las cosas aún más difíciles a su equipo. Dos amarillas en dos jugadas consecutivas, con un minuto y 13 segundos de diferencia entre cada amarilla, dejaron al Real Madrid con diez en busca de la remontada.

Con un futbolista menos, los de Xabi Alonso tiraron más de orgullo que de un fútbol que les faltó durante todo el encuentro, mientras que el Celta de Vigo se hizo fuerte en su defensa de cinco, tomó oxígeno con Borja Iglesias y resistió las arremetidas de un Real Madrid que solo tuvo dos ocasiones de gol.

Williot Swedberg certificó la victoria del Celta en el minuto 93, instantes después de que Álvaro Carreras se marchara expulsado también por dos amonestaciones.

Real Madrid prolonga su mal estado de forma, con seis puntos de 15 posibles que hacen más líder de Liga a un Barcelona que ahora tiene cuatro puntos de renta.

Real Madrid 0-2 Celta de Vigo

Real Madrid: Courtois; Raúl Asencio, Militao (Rüdiger, m.21), Carreras, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler (Gonzalo, m.74), Bellingham; Vinícius y Mbappé.

Celta de Vigo: Radu; Mingueza (Javi Rueda, m.71), Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Miguel Román (Fran Beltrán, m.84), Moriba, Pablo Durán (Williot, m.46), Bryan Zaragoza (Ferrán Jutglà, m.71); y Borja Iglesias (Iago Aspas, m.87).

Goles: 0-1, m.54: Williot. 0-2, m.93: Williot.