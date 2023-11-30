No duden de Liverpool: el partido de Palma, la línea de juego de Bava y el equipo que se encamina al Clausura

José Luis Palma estaba en su lugar de siempre: junto a una columna, parado, mirando el ataque de Liverpool en Belvedere. Mientras los hinchas protestaban una y otra vez contra las decisiones del árbitro Mathías De Armas -principalmente por dejar seguir el juego y no cobrar faltas en determinado momento-, los gestos del presidente no se alteraban bajo ninguna circunstancia. Antes, apenas sonrió por el gol de Luciano Rodríguez al minuto de juego. El negriazul jugó muy bien y venció 2-0 a Boston River para quedar como líder nuevamente de la Tabla Anual por encima de Peñarol y estirar ventaja en el Torneo Clausura, quedando a un pasito del título con cinco puntos de ventaja a falta de seis por jugar.

“Lo que más destaco es que salimos a jugar en todos lados y contra el rival que sea de la misma forma, y que fuimos a todas las canchas sin protestar, siguiendo una línea de juego”, tiró Ruben Bentancourt, haciendo referencia al estilo de este Liverpool. Un estilo con dinámica para atacar y mover la pelota, con rápidas transiciones de defensa a ataque, con intensidad tras pérdida y con defensas veloces, lo que genera que el negriazul habitualmente gane los duelos.

Como pasó ayer, donde Federico Pereira y principalmente Juan Manuel Izquierdo le ganaron absolutamente todos los duelos a los atacantes del Sastre, que poco pudieron hacer, y que solo inquietaron a los 3’, cuando Sebastián Britos se equivocó en la salida y después se recuperó haciendo flor de atajada ante un tiro corto de Leandro Suhr.

Luciano Rodríguez, de buen partido, recibe una infracción en el complemento. Foto: Estefanía Leal.

Liverpool tuvo la virtud de dar la sensación de que el triunfo no corría riesgo. A pesar de que en gran parte del juego la diferencia fue solo de un gol, el equipo de la Cuchilla dominó de principio a fin. Si bien es cierto que en el complemento no generó tanto en ofensiva, administró bien los tiempos, con un medio que es lo mejor de la temporada, con Pablo Siles, Marcelo Meli y Gonzalo Nápoli que, de bajo perfil, siempre responde.

Luciano Rodríguez estuvo picante en el primer período pese a que, en ciertas oportunidades, hizo alguna de más. Y Liverpool cerró el juego con una incidencia de laboratorio, donde de un tiro libre Miguel Samudio dejó de cara al gol a Thiago Vecino, para colocar el 2-0.

Tras ver a Liverpool, se entiende un poco más la tranquilidad de Palma, que para el segundo tiempo cambió de columna y se fue al ataque negriazul. Es la serenidad de ver cómo lo que construyó durante tantos años está dando sus frutos.

A dos toques

*Después de festejar con sus compañeros, Thiago Vecino enfiló hacia las cámaras y mostró una camiseta blanca que decía “para vos viejo, te amo!”. Hace unas semanas atrás, su padre -Servando “Carita” Vecino-, sufrió un quebranto de salud del cual ya salió. Emocionante celebración.

*El presidente de Liverpool, José Luis Palma, vivió el partido como lo hace habitualmente apoyado junto a una de las columnas de Belvedere. Es asombroso con la tranquilidad que lo vive, seguramente los nervios van por dentro. Para el segundo tiempo se fue a ver de cerca el ataque.