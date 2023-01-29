Nacional vs. Liverpool por la Supercopa Uruguaya: hora, dónde verlo y probables alineaciones

De un lado está el sueño de repetir la historia de la Supercopa 2020. Del otro, la obligación y responsabilidad de pisar firme después de cuatro empates consecutivos en la pretemporada. Liverpool y Nacional definirán por segunda vez en su historia la Supercopa Uruguaya, que hoy celebra su sexta edición.

Los dos viejos conocidos se estarán enfrentando desde las 21 horas en el Estadio Centenario, redituando el partido que se jugó hace tres años (2020) y que terminó con desenlace favorable para el cuadro negriazul.

En esa oportunidad, el equipo que hoy dirige Jorge Bava derrotó 4-2 en el alargue a Nacional, que había descontado una diferencia de dos goles en los minutos 79 y 95. El encuentro se jugó en el Campus de Maldonado.

Preparados

Ambos equipos llegan a su primer partido oficial del año después de haber retomado la actividad con amistosos.

El negriazul viene de igualar 0-0 con César Vallejo (Perú) por la serie Río de la Plata en un partido que terminó perdiendo 4-3 en los penales.

De la misma manera, Nacional empató 2-2 con Peñarol en los 90’, después de remontar un 0-2, pero de poco le valió porque la precisión del aurinegro fue superior en los tiros desde los 12 pasos.

Asimismo, los tricolores -dirigidos por el argentino Ricardo Zielinski desde el 3 de enero- no pudieron triunfar en los otros tres partidos de la pretemporada.

Primero, empataron 0-0 y cayeron en la tanda ante Vélez Sarsfield; luego perdieron por la misma vía ante Colón de Santa Fe, y finalmente fueron derrotados por Belgrano en la siguiente definición (2-4).

Para cambiar la pisada, Nacional no solo tendrá que mejorar la efectividad ofensiva, sino que también intentará recuperar el arco en cero, que fue una de sus garantías en 2022 y que supo conservar en tres de las cuatro ocasiones en las que enfrentó a Liverpool ese año.

Revancha

La definición de la Supercopa puede leerse como un desquite para ambas partes. Así como Nacional dejó con ganas a Liverpool de levantar dos títulos en 2022 (final del Campeonato Uruguayo y el Intermedio), el cuadro de la Cuchilla la única vez que llegó a la definición le arrebató el trofeo a Nacional.

La derrota evitó que el equipo, entonces dirigido por Gustavo Munúa, ganara por segunda vez consecutiva la competencia, luego de haber conseguido el título en 2019. El tricolor es el máximo ganador de la Supercopa con la misma cantidad de títulos que Peñarol. Además es el equipo que más veces disputó este certamen en lo que va de su corta historia: ganó el título en dos ocasiones y perdió otras dos.

El partido

Mientras que el entrenador de Nacional, Ricardo Zielinski, dejó a la vista que mantendrá en esencia al 11 titular que empató en el clásico contra Peñarol, Bava señaló que valora haber mantenido la base de jugadores de 2022 para plantarse como un equipo “competitivo” frente a los grandes el próximo semestre.

Su misión no es sencilla: buscará cortar una racha de seis encuentros consecutivos sin derrotar a su exclub.

Por su parte, Zielinski se estrenará oficialmente como director técnico en el fútbol uruguayo.En conferencia de prensa, el pasado viernes, dio pistas de la alineación que pondrá hoy: “Pueden haber modificaciones si algún jugador no se encuentra del todo bien o un cambio por algún tipo de inconveniente”, pero “en general es la base de lo que vieron con Peñarol”, completó.

Probables formaciones

El equipo de Zielinski tiene este probable once inicial para el encuentro: Rochet, Bocanegra, Noguera, Polenta, Lozano; Rodríguez, Zabala; Pereiro, Fagúndez, Cándido, Gigliotti.

En tanto, los dirigidos por Bava podrían llegar a formar de esta manera: Britos, Martirena, Izquierdo, Pérez, Samudio; Lemos, Zunino, Nápoli; Medina, Cabrera, Otormín.

Dónde verlo

El encuentro entre Nacional y Liverpool será televisado por VTV Plus.

Liverpool y un anhelo desde 2021

Ganarle a Nacional un partido es algo que Liverpool no conoce desde el año 2021. Para encontrar un triunfo negriazul sobre los tricolores hay que remontarse a marzo de ese año, cuando en plena pandemia de coronavirus y aún sin la presencia del público en las tribunas, el equipo entonces dirigido por Marcelo Méndez goleó en el Gran Parque Central (4-0), resultado que motivó la salida de Jorge Giordano del club de La Blanqueada. Desde entonces, el escenario no se volvió a repetir. Jorge Bava se retiró del fútbol y asumió la dirección técnica y en los seis cruces siguientes (incluida la última final del Campeonato Uruguayo) el resultado terminó con victoria para Nacional o empate. En ese lapso (desde marzo de 2021 a esta parte), el tricolor obtuvo seis triunfos mientras que dos enfrentamientos finalizaron en empate. El otro triunfo destacado de Liverpool fue en la Supercopa 2020.

