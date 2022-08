Nacional vs Atlético Goianiense: hora, dónde verlo, posibles alineaciones y Suárez en la convocatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El foco en las últimas semanas en Nacional ha estado en Luis Suárez. Y no es para menos. Volvió al tricolor el máximo goleador de la selección uruguaya. Pero hoy la historia es otra, porque más allá de lo que suceda con el Pistolero, el objetivo de Nacional debe estar en ganarle a Atlético Goianiense, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el Gran Parque Central a partir de la hora 19:15 con el paraguayo Eber Aquino como árbitro principal.

Nacional llega a esta instancia tras dejar por el camino a Unión de Santa Fe en los octavos de final ganándole los dos encuentros. Mientras que los brasileños, dirigidos por el excampeón del mundo Jorginho, dejaron por el camino a Olimpia de Paraguay, tras perder 0-2 en Asunción y ganar por la misma diferencia en Goiania, triunfando por penales.



Atlético Goianiense ganó la fase de grupos en la Sudamericana en una serie que compartía con Liga de Quito, Deportivo Antofagasta de Chile y Defensa y Justicia de Argentina. Como visitante en la serie cayó con los trasandinos 2-1, le ganó a los argentinos por la mínima y empató en la altura de Quito 1-1.

Es un equipo que realiza rápidas transiciones de defensa a ataque, que complica con los contragolpes y que le gusta manejar la pelota en la mitad de la cancha, donde se transforma en pieza importante el volante central Marlon Freitas. Además, cuenta con un arquero destacado como Ronaldo, que en las últimas horas renovó su contrato con el club hasta el 2025.

EL EQUIPO. De no mediar ningún problema de último momento, el probable equipo de Nacional para hoy es con Sergio Rochet; Leandro Lozano, Leo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Alfonso Trezza, Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo y Diego Zabala; Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti.



Es una oncena que a esta altura de dice de memoria, y que tiene muchas fortalezas. Pero para que el equipo funcione como tal es clave que Carballo -uno de los mejores futbolistas de Nacional en la temporada- se encuentre en una noche inspirada, de igual forma que los extremos Trezza y Zabala. Nacional viene de perder con Deportivo Maldonado en el Clausura.

El tricolor buscará imitar lo que sucedió contra el Tatengue en la serie anterior, en la que pudo marcar la diferencia en los primeros minutos de partido, y después pudo administrar la ventaja con la tranquilidad de estar arriba en el marcador. Para ello será clave poder ahogar al Dragón en la salida y no darle espacios para que sus volantes se sientan cómodos con la pelota. Atlético Goianiense no atraviesa un buen momento en el Brasileirao, y aunque su prioridad es mantenerse en la Primera División de Brasil, no deja de lado la Copa Sudamericana. Para hoy no está claro si el DT irá con todo (como en la derrota con Flamengo del fin de semana 1-4) o si guardará a alguno de los titulares para enfrentar a Bragantino en Goiania.

LUCHO. Ovación confirmó ayer que Suárez va a estar a disposición de Repetto y que irá al banco de suplentes. Después del entrenamiento de ayer, en el que el Pistolero fue recibido con la tradicional “pasarela” por sus compañeros, y de una charla entre el jugador y el técnico, ambos estuvieron de acuerdo en que el “9” esté a la orden hoy.



¿Será el día del debut? Todo hace indicar que sí. Será difícil no ponerlo teniéndolo en el banco de suplentes, independientemente de cómo vaya transcurriendo el encuentro y a pesar de la inactividad que arrastra el salteño, que no juega de manera oficial desde fines de mayo, cuando lo hizo con el Atlético Madrid. De por medio estuvieron las vacaciones, una pequeña intervención, una puesta a punto desde lo físico y su vinculación con Nacional.

A DOS TOQUES Atlético Goianiense *El rival de Nacional de esta noche llegó el domingo a suelo uruguayo, se hospedó en un hotel de la capital y ayer por la tarde preparó el encuentro entrenándose en el Parque Capurro. El club es dirigido por Jorginho, quien es un exfutbolista, campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Estados Unidos de 1994. También ganó la Copa América de 1989 en suelo norteño.



*Atlético Goianiense hace siete partidos que no gana en el Brasileirao, los últimos seis con derrota. La última victoria por la serie A de Brasil fue el 19 de junio 3-1 contra Juventude. Precisamente, ese es el único club que el Dragón supera en la tabla de posiciones, ya que se encuentra penúltimo con 17 puntos en 20 partidos. El triunfo más reciente fue por la Copa de Brasil 2-0 frente a Corinthians, el pasado 27 de julio. Viene de perder 4-1 con Flamengo.

Ficha del partido

COPA SUDAMERICANA – Cuartos de final

Estadio Gran parque Central

Hora 19:15

Televisa: ESPN y Directv.

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Cuevas.

Árbitro VAR: Carlos Benitez (Paraguay)

Árbitro AVAR 1: Fernando Lopez (Paraguay)



Nacional (probable): Rochet; Lozano, Coelho, Marichal, Cándido;

Trezza, Y. Rodríguez, Carballo, Zabala; Fagúndez, Gigliotti.

DT: Pablo Repetto



Atlético Goianiense (probable): Ronaldo; Dudu, Klaus/Édson, Wanderson, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Peglow, Churin, Wellington.

DT: Jorginho