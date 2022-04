Nacional y River Plate van por un triunfo que los ilusione a pelear arriba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el empate ante Wanderers, Nacional tiene claro que cada partido que asume en el Torneo Apertura es una final. Ya pasó dos con éxito tras superar a Plaza Colonia y Boston River y sabe que esta tarde (18:00 horas por VTV+ y Star+) frente a River Plate tendrá una más, pero esta vez con un condimento especial.

Es que son solamente dos puntos los que separan al tricolor de los dirigidos por Gustavo Díaz por lo que un triunfo para los de Pablo Repetto significará seguir creciendo en la tabla y dejar atrás al albirrojo.

De todas maneras, para River Plate el duelo también es clave porque de ganar seguirá prendido en los puestos altos del Apertura y de hecho podría quedar como único escolta de Deportivo Maldonado superando a Boston River y Liverpool, que ya jugaron este fin de semana.

Está claro que las victorias que obtuvo el equipo tricolor en las últimas dos fechas del Torneo Apertura vinieron acompañadas de un juego mucho más estilizado al que se dejó ver en el arranque de la temporada y que no solo le dio la chance de sumar de a tres en dos duelos consecutivos en lo local, también lo llevó a tener una buena actuación en lo internacional más allá de no poder ganar frente a Estudiantes de La Plata entre semana (0-0).

En busca de seguir engranando el equipo es que hoy el entrenador no haría grandes variantes en el once y por eso apostaría a una gran cantidad de titulares. Esto también se lo permite el hecho de que tendrá una semana entera sin actividad porque no jugará por competencia internacional.

En el marco del Campeonato Uruguayo, Repetto recupera a un hombre importante en el mediocampo como Yonatan Rodríguez que luego de dos partidos sin poder jugar por suspensión, regresará a un sector del campo donde el entrenador tuvo que realizar varios cambios en los últimos juegos.

Nacional y River Plate se miden en un encuentro en el que hay mucho en juego. El tricolor para seguir prendido en el Apertura y el Darsenero para continuar ilusionado con pelear por el primer torneo corto en el que quedará segundo en caso de ganar.



De local se hace muy fuerte

Son 10 los partidos que hay que ir para atrás para encontrar la última derrota de Nacional ante River Plate en el Gran Parque Central. Fue el 14 de marzo de 2015 y en duelo donde el Darsenero se impuso por 2-1 gracias a los goles de Fernando Gorriarán y Leandro Rodríguez, pese a que los tricolores habían comenzado ganando gracias a un tanto de Leandro Barcia.



Luego de ese encuentro pasaron nueve juegos donde Nacional se impuso o fue empate ante los Darseneros jugando como local. De esos nueve encuentros, siete se liquidaron con victoria para los tricolores, mientras que los dos restantes se saldaron con empate. En total en esos nueve encuentros, el tricolor marcó 22 goles, mientras que solamente recibió seis tantos.



Con los antecedentes como aliciente es que Nacional intentará volver a sumar aunque en este caso sabiendo que el empate no es un resultado muy bueno, ya que podría alejarlo todavía más del líder del Apertura haciendo cada vez más cuesta arriba la lucha por el título en el primer torneo corto del año con todo lo que significa ganarlo para asegurarse un lugar en la definición.