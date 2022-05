Nacional y la prueba del doble marcador de punta por izquierda: no salió tan bien

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde la semana pasada, luego del gran partido que hizo Leandro Lozano frente a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores, a Pablo Repetto se le había planteado un problema: ¿respetar la titularidad de Camilo Cándido en el lateral izquierdo o mantener a quien fuera el capitán de la Sub 20 campeona de la Libertadores en 2018 con el tricolor?

Ese mismo partido, sin embargo, le abrió al entrenador una posible solución. La lesión (desgarro) de Brian Ocampo le dejó una posición para cubrir de cara al partido de anoche ante Fénix y lo hizo manteniendo a Lozano para marcar la banda y colocando a Cándido como extremo. ¿Cómo salió la fórmula? Con éxito porque Nacional ganó, pero sin un rendimiento sobresaliente del tándem.

Se manejó la posibilidad de que Diego Zabala ocupara la vacante de Ocampo, pero luego del partido Repetto explicó que lo ve más jugando por adentro que por afuera. Aunque el técnico no lo dijo, parece ser un tema físico, porque jugar de extremo “genera un desgaste mucho mayor”, según él mismo indicó en declaraciones a la televisión al explicar por qué salió Cándido a los 80’.

Lo que seguramente pesó en esta decisión de Repetto de adelantar a Cándido no fue solamente mantener a Lozano en la formación, sino también el recuerdo de lo ocurrido el 4 de julio del año pasado en el mismo Gran Parque Central y nada menos que en un clásico.



Cándido y Ocampo habían retornado desde Brasil (donde disputaron la Copa América con Uruguay) en un vuelo contratado por Nacional. Llegaron horas antes del clásico por el Apertura y jugaron.

Camilo Cándido. Foto: Marcelo Bonjour

Con el partido 1-0 en favor del tricolor (gol de Ocampo), a los 82’ Alejandro Cappuccio (el técnico tricolor entonces) sacó a Ocampo, puso a Christian Almeida como marcador de punta y subió unos metros a Cándido. A los 84’ el movimiento le dio resultado, porque este último marcó el 2-0 definitivo.



Anoche Cándido no tuvo tanta ascendencia ofensiva ni defensiva, porque sobre todo en el segundo tiempo no colaboró en la marca y ello repercutió en que Lozano fuera superado por Viera. No obstante, sí tuvo una buena ocasión para anotar cuando a los 71’ sacó un gran remate de sobrepique que requirió la mejor atajada del arquero Requena. Lozano no tuvo mucha proyección ofensiva ni firmeza al marcar, por lo cual la solución encontrada por el técnico no salió tan bien como se esperaba.