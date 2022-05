¿Cómo quedó el grupo de Libertadores de Nacional tras el empate entre Bragantino y Velez?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se cerró la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Y uno de los encuentros que le puso fin fue el que enfrentó a RB Bragantino con Vélez Sarsfield y por el Grupo C, el mismo que integra Nacional.

Tras la derrota que sufrieron los tricolores ante Estudiantes, era muy importante lo que ocurriera en territorio brasileño para saber cómo iban a quedar los de Repetto en la tabla y lo cierto es que el empate no le cayó mal.

Fue 1-1 en San Pablo y con un equipo norteño que lo igualó en la hora por el gol de Andrés Hurtado, luego de que Lucas Pratto adelantara al Fortín con un golazo en el primer cuarto de hora.

Tras la igualdad, el que festejó fue Nacional porque RB Bragantino solo quedó un punto por encima y Vélez no pudo igualar la línea de los tricolores y sigue en la última posición.

El otro que festejó fue Estudiantes que con este resultado logró la clasificación a los octavos de final y se transformó así en el primer equipo de la vecina orilla en conseguirlo.

