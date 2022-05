Leandro Lozano, el comodín de Pablo Repetto que gana terreno en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue campeón con Nacional en la Copa Libertadores Sub 20 de 2018, donde era el capitán del equipo. Después lo dejaron libre sin llegar a debutar en Primera. Pero tres muy buenas temporadas en Boston River le dieron la posibilidad de regresar a su casa. Se trata de Leandro Lozano, que poco a poco va ganando terreno en el equipo principal del tricolor.

Nacional perdió, es cierto. Y sabe que debe ganar los dos partidos que le quedan en el Parque Central si pretende avanzar a los octavos de la Libertadores. Pero Pablo Repetto sacó apuntes importantes. Y uno de ellos es que cuenta con un futbolista a tener en cuenta y que hoy está a la altura de los dos jugadores que son titulares en su puesto: José Luis Rodríguez y Camilo Cándido.



Callado, de bajo perfil, respetuoso y muy metedor en la cancha, Lozano se está ganando el corazón del hincha. Porque saben de su sacrificio, saben lo hincha que es, pero sobre todo lo ven jugar y que está respondiendo cuando pocos lo tenían en los planes.

Contra Estudiantes jugó por izquierda, que no es su sector natural, y fue de los exponentes más destacados del equipo. Incluso supo jugar con una amarilla tempranera, cuando fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha con fuerza. Ese hecho no lo limitó, sino que siguió jugando de igual forma. Si bien es cierto que el gol del Pincha llegó por su sector, también es verdad que Lozano tenía poco para hacer en la incidencia, porque tras el saque lateral le hicieron el dos - uno porque Brian Ocampo ya no estaba y Manuel Monzeglio no siguió a su referencia en la marca.



Lozano se conectó bien con Ocampo antes de que el floridense se lesionara y se complementaron bien a la hora de achicar los espacios, buscando limitar a Estudiantes lo máximo posible. Fue salida constante para abrir el juego en ataque, de igual forma que el Pumita Rodríguez, ya que los enganches no estuvieron en su mejor noche, principalmente el santalucense Monzeglio.

El exjugador de Boston River ya le ganó el mano a mano a Christian Almeida, que quedó algo relegado en la consideración de Repetto, y ahora buscará dar un paso más: ganarse la titularidad. Un paso que parece bastante más complejo ya que José Luis Rodríguez es un jugador regular en sus rendimientos, más allá de que ocasionalmente ha tenido algún encuentro en el que bajó su nivel, mientras que Cándido viene de menos a más en la temporada y es el dueño del lateral izquierdo.



Leandro Lozano, otro de los jugadores que llegó en el último período de pases, ya pasó un nivel. Ahora solo le resta ganarse la titularidad. Podría quedarse en la izquierda y que Cándido juegue más arriba, en algo que no sería nuevo para él, más considerando la lesión de Ocampo y de Alex Castro. Es una posibilidad vigente.