Taramasco, gerente deportivo de Nacional: las virtudes de Trezza y la particularidad de Monzeglio

En la previa al duelo contra Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores, el gerente deportivo de Nacional, Sebastián Taramasco, le dijo a Ovación respecto al duelo con Vélez Sarsfield que "no fue de los mejores partidos, creo que tuvimos partidos en cuanto al rendimiento colectivo e individual superiores; hicimos un muy buen manejo de los tiempos , de las debilidades o los defectos o la dinámica del partido como fue la expulsión y que fuimos punzantes y efectivos en el momento de la definición, tanto en el área rival como en la nuestra".

Sobre el rendimiento que vienen teniendo las incorporaciones de Nacional en estos primeros 13 encuentros de la temporada, Taramasco afirmó que "cuando uno contrata, contrata en un momento de la temporada, pero esa contratación es fruto de mucho tiempo de trabajo y de evaluación. El desempeño del futbolista también en el tiempo no es un hecho puntual. Uno no contrata para dos, tres partidos o un mes, contrata para toda una temporada, y lo ideal es que contrate para varias temporadas, así que los tiempos se están acompasando con la idea que teníamos y eso es lo que más nos satisface, es decir, nosotros no pretendíamos que al tercer partido las incorporaciones estuvieran ya engranadas, ya dando su resultado, y tampoco pretendemos que demoren seis meses. Eso es lo que más nos agrada: se está dando en tiempo y forma la aclimatación al plantel".

Al ser consultado sobre Alfonso Trezza, sus rendimientos y las críticas públicas que en ocasiones se le realizan por parte de los hinchas, Taramasco explicó que "Alfonso tiene un montón de valencias. Valencias que las fue puliendo y perfeccionando a lo largo de toda su carrera. Tampoco en formativas en edades tempranas era un jugador que se destacara, pero año a año iba ganando su lugar, este proceso para nosotros es normal y si ustedes ven, y no estoy diciendo ninguna locura, alcanza con entrar a cualquier software de estadísticas deportivos: si ustedes ven la cantidad de minutos y partidos que Alfonso juega por año, siempre son muchos. A mí no me sorprende; tal vez de puertas para afuera la resonancia, o la repercusión que puede tener la opinión pública, es mucho mayor de la que tiene puertas para adentro. Puertas para adentro convivimos con una persona, con un futbolista que entrena todos los días de la mejor manera, que ha rendido, y que ha tenido muchas valencias que es nuestro trabajo descubrirlas y que, aunque el hincha normal no se percate, para nosotros son muy valiosas".

Trezza volverá a ser titular en la noche de este martes por Libertadores. FOTO: Estefanía Leal.

Manuel Monzeglio

El gerente deportivo tricolor también hizo referencia a Manuel Monzeglio, un futbolista que se ha ganado la titularidad con Pablo Repetto: "Técnicamente no hay dudas que es un jugador con muchas virtudes, manejo de los dos perfiles, tiene buen cabezazo, lectura de juego y la virtud física fundamentalmente, la resistencia, la cantidad de kilómetros recorridos están en la franja más alta, no solamente ahora sino también en Tercera, en Cuarta, en Quinta. Siempre se caracterizó por tener niveles de recorridos altísimos. No es un futbolista potente y que tenga grandes cambios de ritmo, va asociado a su característica biofísica, pero es virtud en cuanto a cantidad de metros recorridos, reitero que siempre fue de las mejores".