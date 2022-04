Nacional y un motivo para ilusionarse con sacar un buen resultado ante Vélez Sarsfield

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Libertadores no comenzó bien para Nacional ni para Vélez Sarsfield, que este martes (19.15) se enfrentan en el estadio José Amalfitani por la fecha 3 del torneo continental. Ninguno de los dos ganó aún, por lo cual es fundamental sumar y en lo posible de a tres.

Para argentinos y uruguayos es una final y así lo entienden ambos entrenadores y en estos casos el local siempre parece tener un plus. Sin embargo hay distintos factores que llevan al tricolor a ilusionarse. Uno es que de a poco el equipo viene levantando en su nivel futbolístico. Otro es que el presente de Vélez no es el mejor, pues ganó solo uno de los últimos 10 que disputó y no logró victorias en los últimos seis. Pero además está el peso de la historia o, mejor dicho, los antecedentes.

Nacional se enfrentó a Vélez en forma oficial solo en cuatro ocasiones, en todas ellas fue por la Copa Libertadores y no ha sufrido derrotas. Fueron dos ocasiones por el Grupo 5 de la edición 2002 y otras dos por el Grupo 4 de la de 2007. La particularidad fue que en todos los choques el técnico fue Daniel Carreño, hoy conductor de Wanderers.

En 2002 fue empate (2-2) en Montevideo (doblete de Richard "Chengue" Morales) y victoria 1-0 (gol de Marco Vanzini) en Buenos Aires. En 2007 fue 1-1 (marcó Diego Vera) en Liniers y triunfo 2-0 (Diego Godín y Gonzalo "Chory" Castro) en el Gran Parque Central.



Repasando más la historia entre ambos, el portal Atilio.uy entrega que en total fueron 17 choques, con 6 victorias de Nacional, 2 de Vélez y 9 empates, pero que conlleva otro dato positivo: las dos veces que el tricolor se presentó en forma amistosa en el Amalfitani los partidos finalizaron igualados: 1-1 el 9 de febrero de 1972 y 0-0 el 31 de enero de 2001.

Las únicas dos derrotas fueron en amistosos jugados en Montevideo: uno el 22 de enero de 1981 (1-2) y el otro el 15 de julio de 1998 por 1-3. Lo importante entonces es que Nacional nunca perdió por Copa Libertadores con Vélez y mantener ese invicto debe ser la motivación extra para afrontar un choque decisivos para el futuro en el torneo continental.