Fuentes sobre polémica de Conmebol y el decanato: "Siempre hay algún trasnochado que pone información sin chequear"

"Tenemos ansiedad, y expectativa la mejor porque Nacional viene evolucionando. Tenemos tranquilidad porque el equipo viene en clara evolución, ahora hay que demostrar en la cancha", afirmó el presidente tricolor José Fuentes en la previa al duelo contra Vélez Sarsfield.

Sobre lo que le está gustando del Nacional de Pablo Repetto, Fuentes dijo que "me gusta que los blancos se la pasen a los blancos, ya eso es todo un mérito, je. Me gusta cómo presiona en forma ordenada, me gusta cómo ataca en forma coordinada y con triangulaciones, me gusta que no la bartolea, que no tira centros sin sentido a la cabeza de los defensores, porque a mí me da un poco de gracias cuando te dicen 'Nacional no le sabe entrar a una línea de cinco'. Y es muy difícil entrarle a una línea de cinco, tampoco le supo entrar Guardiola a Simeone en la Champions; cuando se plantan bien es muy difícil. Nacional tiene circuitos, tiene opciones. Hay una clara muestra de evolución en el juego. Obviamente todavía falta más contundencia. Fuimos a buscar goleadores que todavía no han hecho los goles que esperamos, pero los goleadores no se olvidan de hacer goles, tienen memoria, van a llegar esos goles. Hay también un ordenamiento en la defensa, se fue armando el equipo, Repetto los fue conociendo, llegó Coelho y potenció a sus compañeros. En el medio de la cancha Yonathan Rodríguez acomodó, fuimos a buscar a un colombiano (Alex Castro), por más que nos criticaron porque estaba suspendido, creo que valió la pena esperarlo. Hoy por hoy en el mundo los equipos que juegan por las bandas son los equipos que obtienen resultados. Recuperamos a Brian Ocampo. Está todo dado para obtener buenos resultados".

El presidente agregó, con cautela, que "yo no subestimo a Vélez, ellos juegan bien aunque no han logrado los resultados. Te diré que son más vistosos que Estudiantes de La Plata, pero sin embargo Estudiantes va primero en todo. Hay que tener cuidado".

Fuentes añadió que "nosotros tenemos como un doble discurso siempre, cuando nos quejamos se dice 'es porque no se apoya a los técnicos, no se da tiempo a los proyectos, en Uruguay todo se termina rápido'. Entonces cuando vos intentás hacer eso, permanentemente te están preguntando si el técnico tiene confianza o no porque no obtuvo un resultado como la mayoría de la gente pensó. Ahora, yo lo que miro es el trabajo que hace, cuando vos ves la profesionalidad del cuerpo técnico, cuando tenés un cuerpo técnico con un currículum ganado, cuando vos ves que los jugadores le responden, que tenés un buen grupo, todo eso me genera tranquilidad. Soy de los que creo que si vos jugás bien vas a tener mejores resultados. Nacional aspira a eso. En este caso hay que tener tranquilidad".

Sobre el respaldo continuo que José Fuentes le ha realizado al DT cuando los resultados no se venían dando, el titular tricolor afirmó que "también entiendo que había antecedentes que nosotros habíamos cambiado mucho de técnico, que pesan. Son diferentes momentos y situaciones. Creo que como método no es conveniente estar cambiando de técnico tan seguido. También juega, que es de las pocas veces que puede incidir, es que yo al ser técnico tengo cabeza de entrenador y sé que es muy difícil obtener resultados al otro día y más cuando también hay una responsabilidad compartida, porque el DT empezó en la primera quincena de diciembre y nosotros terminamos de traer jugadores en febrero. Tampoco le podemos atribuir todo a él cuando nosotros no le pudimos cumplir porque hay una realidad económica que te hace tratar de conseguir jugadores sin dinero y no es fácil".

Fuentes hizo hincapié en los hinchas: "Hay otro elemento que yo miro mucho, que me importa mucho, que es la respuesta de la hinchada. Nacional a nivel local ha vendido más entradas que muchos, es el año que más ha vendido. Y eso es porque ve una respuesta en la cancha, y salvo una excepción, siempre apoyó, eso es porque ven algo. El balance hasta ahora ha sido positivo".

Por último, Fuentes se refirió a una publicación que hizo Conmebol en sus redes sociales, donde se publicó la cantidad de años que tienen los clubes que juegan la Conmebol Libertadores, y donde puso a Peñarol como el equipo con mayor cantidad de años con 130: "Primero Conmebol no define la antigüedad de los clubes, no es su responsabilidad. Segundo, como en cualquier empresa, siempre hay algún trasnochado que pone información sin chequear. Me tomé la molestia de consultar y sé que pasó eso. Como todo, insisto, siempre en una organización hay alguien que dice algo, no la chequea y demás. Lo que había que hacer se hizo. ¿Es raro, no? Que nos peleemos por esto, cuando todo el mundo se pelea por ser más joven, es el único caso que nos peleamos por ser más viejos (se ríe). Lo tengo claro, le pongo un poco de humor, pero sé de la importancia del tema. Simplemente les dije que se informaran. Datos son datos, simplemente les dije que se informaran".