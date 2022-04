Taramasco: "Nos sorprende y es positivo el corto período de adaptación de Yonathan Rodríguez"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sebastián Taramasco, actual gerente deportivo de Nacional, habló con Ovación en la previa al importante partido de este martes (Estadio José Amalfitani, hora 19:15) contra Vélez Sarsfield, por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

¿Por qué se realizó un cambio de hotel? ¿Simplemente obedece a una cuestión de logística por cercanía a Liniers?



Exactamente. Ir al Amalfitani desde el hotel donde estábamos en Ezeiza nos insumía más de una hora y 20 de viaje y no es lo adecuado, pero el hotel de Ezeiza tenía la infraestructura adecuada para entrenar estos días. Aparte es un hotel alejado, muy tranquilo, con poca gente, así que fue muy positivo estar ahí, entrenar, descansar y recuperarnos.

¿Cómo evaluás el presente de Nacional?



Muy bien, tratando de consolidar en este partido una mejora en la ubicación en la fase de grupos, yo creo que esa es la clave para aspirar a los dos lugares para octavos.

¿Pensás que Nacional tiene menos puntos de los que debería tener por el juego mostrado en cancha en algunos partidos?



Sí, y viendo los resultados que se vieron de los rivales hasta podríamos tener una ubicación en la tabla de preferencia, pero bueno, no hay que llorar sobre leche derramada, hay que pensar en el próximo partido, ahora en Copa, porque se nos vienen dos partidos de Copa juntos, y después focalizarse en Fénix cuando regresemos.

Desde Vélez opinan que contra Nacional es una final, lo mismo dijo Repetto, ¿si Nacional no gana queda ya sin chances?



No si no se gana, creo que todavía hay margen, pero una derrota sí podría complicar mucho.

Cuando Yonathan Rodríguez llegó a Nacional vos dijiste que lo venían siguiendo desde mucho tiempo atrás, ​hoy está siendo de los jugadores más regulares del plantel, ¿Qué lo vieron a él en su momento para apuntar a contratarlo cuando era un nombre de perfil bajo en el mercado uruguayo y qué es lo que está confirmando ahora en el equipo?



Entre lo que observábamos y pudimos averiguar de él, porque no solo basta con ver partidos de fútbol, hay que profundizar en cuanto a las características personales, tanto deportivas como no deportivas de él, y lo que está realizando ahora, y la verdad que hay un hilo conductor: está dando lo que pensamos que podía dar o lo que queríamos que diera; tal vez, si tenemos que decir qué nos sorprende y es positivo, es lo corto que fue el período de adaptación, rápidamente pudo exponer lo que creíamos que tarde o temprano iba a dar en Nacional.

Juan Ignacio Ramírez fue una de las apuestas de Nacional para esta temporada. En este principio de año le costó hacer goles, se lesionó, perdió la titularidad, ¿es una situación que te preocupa?



No, para nada. En el caso de Juan Ignacio sinceramente creemos que hubo dos eventos que fueron fundamentales para que hoy no podamos decir que está alineado a lo que queríamos. El primero y fundamental fue la lesión que lo tuvo afuera un mes, una lesión muscular que él no tiene en su historial, es un jugador muy sano; y la segunda es que hubo un partido que fue muy apretado, que fuimos superiores, donde convirtió un gol y nos iba a dar los tres puntos que fue con Liverpool. Fue mal anulado y él no es el responsable. Si en ese momento hubiéramos ganado el partido con gol de Ramírez hubiese tenido ese empuje necesario para tener continuidad. Tenemos las mismas expectativas y esperanzas como en el primer día.



¿Cómo ven a Brian Ocampo hoy, después de haber jugado 90 minutos luego de mucho tiempo?



Lo vemos bien, sano, feliz, comprometido, así que esperemos que logre eso que tanto queremos que es la continuidad en su rendimiento. Por característica y por potencial es un futbolista que el nivel de exigencia que se tiene sobre él (y es justo que sea así) es alto, por lo tanto hay que saber tener paciencia y esperarlo para que logre lo que queremos.

¿Se festejó el triunfo de Boston River contra Deportivo Maldonado? ¿Lo vieron todos juntos?



No lo vimos juntos, justo terminamos de merendar y se armaron varios grupitos. No llega a nivel de festejarse, pero estamos en una zona donde faltan cinco fechas, no es que estemos a mitad de campeonato. Esto es partido a partido, y cada punto que pierda Maldonado, con la distancia que tenía, es importante. Esto no es una lucha solo con Deportivo Maldonado, hay otros equipos arriba, todos rivales difíciles, con algunos de ellos ya jugamos por lo que no les podemos sacar puntos, así que sí, vamos a estar pendiente muchas veces de partidos de terceros.

¿Qué cosas del Nacional de Pablo Repetto te gustan?



Lo primero es que hay una coherencia con lo que se buscó y con lo que se planteó. Hay un equipo que presiona, un equipo que hace las transiciones muy velozmente, hay un equipo solidario en los retrocesos para lograr el bloque defensivo, hay un ambiente interno espectacular que condice con el grupo de jugadores, pero el técnico también colabora en eso. Vamos por el buen camino.