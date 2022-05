Nacional 1 - Fénix 0: Más paciencia con Manuel Monzeglio...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Minuto 32. Gustavo Tejera cobra de manera acertada penal a favor de Nacional por mano en el área del zaguero Techera. Rápidamente Manuel Monzeglio toma la pelota, habla con Gigliotti que se le acerca (el Puma es el elegido por Repetto para tirar los penales) y deciden que el nacido en Santa Lucía sea el ejecutante. Demora por el revisión del VAR y momento de tensión en el Gran Parque Central. Algunos hinchas murmuraban en las tribunas y pensaban: ‘¿justo Monzeglio va a patear?’ Sí, y había una explicación. Gol del enganche tras una certera ejecución, festejo tímido, beso al escudo y el saludo de sus compañeros. Incluso uno de los primeros fue el propio nueve argentino, que algo le dijo al oído.

El número 24 de los tricolores tuvo una floja actuación en La Plata en la derrota contra Estudiantes y fue cuestionado por parte de la hinchada de Nacional, principalmente en ese enemigo que tienen los futbolistas, que muchas veces sirve para maximizar los elogios, pero en otras ocasiones juegan una mala pasada, como son las redes sociales.

Manuel Monzeglio con la marca de Andrés Schetino. FOTO: Marcelo Bonjour.

Que camina la cancha, que es frío para jugar, que falla mucho pase. Críticas por doquier. Sí, a un jugador que tiene 20 años, que recién está jugando su primer temporada en Primera con asiduidad, y en un puesto en el que los espacios escasean. Tiene muchas cosas por mejorar, no hace falta decirlo, pero los fanáticos le pasan factura constantemente.

“Fue una decisión de Gigliotti y del grupo que pateara el penal Manuel. Esto demuestra la unión del grupo, que apoya a un compañero que está recibiendo tal vez críticas excesivas”, dijo Pablo Repetto en conferencia, hablando de un jugador que lleva 14 partidos en la temporada, 12 como titular, y cuatro goles anotados, todos en partidos en los que Nacional terminó ganando (Rentistas, Cerro Largo y Fénix anoche).

Nacional no mostró su mejor versión pero ganó un partido en el que no podía concebir otro resultado, porque todos los de arriba habían triunfado. Tras el gol a los 35’ tuvo su mejor momento en el partido, con subidas con criterio del Pumita Rodríguez.



En el complemento Fénix, que había jugado muy atrás en el primer período, se animó, Viera complicó a Lozano, Amado entró bien y el albivioleta hizo que el tricolor retrocediera, aunque no tuvo profundidad y Rochet no tuvo que intervenir. Ahí fue cuando se acrecentó la figura de Leo Coelho, que volvió a ser el impasable del inicio de temporada.