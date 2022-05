¿A qué escenarios no podrán ir los hinchas de Nacional en Argentina?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La medida que tomó este jueves el Gobierno de Buenos Aires de no dejar entrar a los fanáticos de Nacional a la Provincia de Buenos Aires por dos años por el comportamiento de los hinchas tricolores en el Estadio Uno de La Plata el martes pasado, sin lugar a dudas que es una determinación dura por parte de las autoridades, tal cual se explaya en el comunicado que dio a conocer este jueves en una carta que fue dirigida al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

La medida afecta los partidos que Nacional dispute, si es que así sucede, en la Provincia de Buenos Aires y no abarca la Capital Federal, donde juegan Boca, River y Vélez, entre otros equipos.

¿Contra qué rivales Nacional no podrá tener hinchas en Argentina? En la Copa Libertadores, si el tricolor clasifica a octavos de final, no habría problemas, pero sí en caso de que el equipo tricolor clasifique a la Copa Sudamericana si se queda en el tercer lugar del grupo C.

En esa hipótesis, Nacional no podría tener hinchas si le toca jugar contra Lanús, Banfield, Defensa y Justicia, Independiente o Racing. Hay otros equipos que abarca la medida, pero de equipos que no están jugando copas internacionales, como Platense, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Arsenal y Aldosivi, entre otros.