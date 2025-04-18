Miramar Misiones 1-3 Nacional: el tricolor y una victoria que lo pone en carrera en la lucha del Apertura

Redacción El País

Nacional buscaba meterse definitivamente en la lucha por el título del Torneo Apertura y enfrentaba en el Parque Artigas de Las Piedras a Miramar Misiones en el partido correspondiente a la fecha 12 de este certamen.

El equipo de Pablo Peirano venía de un importante triunfo ante Danubio por 2 a 0 en el Gran Parque Central con la meta de quedar entre los primeros y a la espera de lo que suceda en el resto de la etapa.

Y frente a los Cebritas estuvo a la altura y cosechó la victoria necesaria para prenderse en la lucha del Torneo Apertura, al punto que quedó a solo una unidad del líder, Liverpool, más allá de que el negriazul aún no jugó.

Los goles de Nicolás López, Lucas Villalba y Gonzalo Petit fueron los que configuraron la victoria del Bolso, mientras que el local descontó por el gol de Pablo López.