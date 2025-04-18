Miramar Misiones 1-3 Nacional: el tricolor y una victoria que lo pone en carrera en la lucha del Apertura

Redacción El País
Nacional buscaba meterse definitivamente en la lucha por el título del Torneo Apertura y enfrentaba en el Parque Artigas de Las Piedras a Miramar Misiones en el partido correspondiente a la fecha 12 de este certamen.
El equipo de Pablo Peirano venía de un importante triunfo ante Danubio por 2 a 0 en el Gran Parque Central con la meta de quedar entre los primeros y a la espera de lo que suceda en el resto de la etapa.
Y frente a los Cebritas estuvo a la altura y cosechó la victoria necesaria para prenderse en la lucha del Torneo Apertura, al punto que quedó a solo una unidad del líder, Liverpool, más allá de que el negriazul aún no jugó.
Los goles de Nicolás López, Lucas Villalba y Gonzalo Petit fueron los que configuraron la victoria del Bolso, mientras que el local descontó por el gol de Pablo López.
Hoy, @Nacional volvió a ganar, esta vez 3 a 1 frente a @miramaroficial, con una muy buena producción futbolística, sobre todo en la segunda mitad, de la mano de Nicolás López. De esta manera, el tricolor se acercó al puntero, @LiverpoolFC1915. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/a7pzmy1dAH— Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 18, 2025
90+5' | ¡Final del partido!
En el Parque Artigas de Las Piedras fue victoria de Nacional por 3-1 ante Miramar Misiones por los goles de Nicolás López, Lucas Villalba y Gonzalo Petit, mientras que Pablo López descontó para el cebrita.
83' | ¡Gol de Nacional!
Nicolás López la robó en la salida de Miramar Misiones encaró al arquero Luca Giossa y cuando le salió tocó a un costado para que Gonzalo Petit anote su gol con pocos minutos en cancha.
80' | Nacional busca sentenciar la victoria
El tricolor sigue siendo el dueño de la pelota en el final del encuentro, pero el resultado corto es lo que ilusiona a Miramar Misiones que ataca con más ganas que fútbol a esta altura del encuentro.
65' | Giossa mantiene con vida a Miramar Misiones
Nicolás López es el hombre más peligroso de Nacional, pero Miramar Misiones lo perdió, apareció solo y luego de un enganche remató al primer palo y Luca Giossa mandó al tiro de esquina con otra gran atajada.
60' | Miramar complica por arriba y casi lo empata
Luego de un tiro de esquina, la pelota quedó suelta en el segundo palo y volvió a caer en el área donde Nicolás Ayala ganó por arriba tras aparecer muy solo y su cabezazo se fue cerca del arco de Luis Mejía.
55' | Miramar busca el empate y deja espacios
En el inicio del segundo tiempo, el tricolor se puso en ventaja y eso obligó a que Miramar Misiones salga en busca del empate, pero también dejó espacios en el fondo que el equipo de Pablo Peirano busca aprovechar.
47' | ¡Gol de Nacional!
Lucas Villalba entró en el complemento y con dos minutos en cancha anotó el gol que puso en ventaja al tricolor. Diego Herazo la peleó, Giossa evitó el gol de Nicolás López y el atacante ganó de cabeza en el rebote.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Parque Artigas de Las Piedras donde Miramar Misiones y Nacional igualan 1-1.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
Se fueron los primeros 45 minutos en el Parque Artigas de Las Piedras y se fueron con un interesante empate 1-1 por los goles de Nicolás López y Pablo López luego de que Nacional se pusiera en ventaja y que Miramar Misiones lo igualara.
43' | ¡Gol de Miramar Misiones!
Tras un tiro de esquina que llegó desde la izquierda, el zaguero Pablo López ganó por arriba, puso la pelota contra un palo y venció a Luis Mejía que venía de una gran atajada por un cabezazo sobre su propio arco de Gabriel Báez.
38' | ¡Gol de Nacional!
Tras una serie de rebotes, Mauricio Pereyra simplificó todo con dos enganches y una asistencia para Nicolás López que definió cruzado, venció a Luca Giossa y puso en ventaja al tricolor.
35' | Nacional tiene las intenciones, pero no anota
El tricolor domina la pelota y cuando no encuentra una buena actuación de Luca Giossa, falla en la definición y esos son los principales motivos por los que el gol no aparece en el Parque Artigas por el lado de los de Pablo Peirano.
23' | Giossa le volvió a ganar el duelo a Herazo
Esta vez llegó desde la izquierda el centro y Rómulo Otero fue quien lo envió para encontrar a Diego Herazo que ganó de cabeza y provocó otra gran atajada de Luca Giossa.
20' | Giossa destacó y evitó el gol de Nacional
Un gran movimiento individual de Jeremía Recoba le permitió tirar un centro que encontraba a un Diego Herazo que esperaba solo para anotar, pero el puño de Luca Giossa despejó y la sacó del área.
11' | Herazo anotó, pero estaba en posición adelantada
Tras una gran asistencia de Jeremía Recoba, el colombiano quedó mano a mano con Luca Giossa al que venció con un disparo a colocar, pero luego de que la pelota entró al arco se sancionó posición adelantada.
7' | Douglas Bittencourt generó la primera de peligro
El delantero quedó suelto y al borde del área, remató fuerte y arriba, pero se fue un tanto ancha respecto al arco de Luis Mejía, aunque fue peligrosa.
5' | Ambos encontraron espacios en el arranque
Nicolás López encontró la espalda de los zagueros de Miramar Misiones y Pablo López se repuso justo cuando Diego Herazo y lo mismo ocurrió cuando Christian Oliva se repuso cuando Gastón Ramírez se metía en el área con peligro.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya se juega en el Parque Artigas de Las Piedras en uno de los partidos que abre la fecha 12 del Torneo Apertura entre Miramar Misiones y Nacional.
Miramar Misiones 1-3 Nacional:
Hora: 16:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Parque Artigas
Árbitros: Esteban Ostojich; Mathías Muniz, Matías Rodríguez; Eduardo Varela.
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trini
Miramar Misiones: Luca Giossa; Andrés Olivera, Nicolás Ayala, Pablo López, Mathias Rodríguez (58' Anthony Sosa), Martín Fernández, Oscar Díaz (82' Brayan Hurtado), Gastón Ramírez (58' Diego Núñez), Ignacio Yepes, Facundo Silvera (58' Denis Olivera), Douglas Bittencourt (71' Agustín Rodríguez). DT: Horacio Peralta.
Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (45' Nicolás Rodríguez), Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Christian Oliva, Mauricio Pereyra (60' Luciano Boggio), Jeremía Recoba (80' Eduardo Vargas); Nicolás López, Diego Herazo (71' Gonzalo Petit), Rómulo Otero (45' Lucas Villalba). DT: Pablo Peirano.
Goles: 38' Nicolás López (N) / 0-1; 43' Pablo López (MM) / 1-1; 47' Lucas Villalba (N) / 1-2; 83' Gonzalo Petit (N) / 1-3.
Amarillas: Mathías Rodríguez, Anthony Sosa, Ignacio Yepez, Pablo López (MM); Christian Oliva, Lucas Villalba, Sebastián Coates, Nicolá Rodríguez (N).
Roja: 90+2' Martín Fernández (MM).
Ricardo Vairo está presente en Las Piedras
El presidente de Nacional se dejó ver acompañado en una de las tribunas del Parque Artigas.
Miramar Misiones confirmó equipo
Horacio Peralta tiene sus once hombres titulares: Luca Giossa; Andrés Olivera, Nicolás Ayala, Pablo López, Mathias Rodríguez, Martín Fernández, Oscar Díaz, Gastón Ramírez, Ignacio Yepes, Facundo Silvera, Douglas Bittencourt.
NOSOTROS. pic.twitter.com/MH1m6li8Bc— Miramar Misiones SAD (@MiramarSAD) April 18, 2025
Vestuario pronto
Mientras aguarda por la confirmación del equipo inicial de Miramar, el tricolor tiene el vestuario pronto para cambiar la ropa de entrenamiento por la oficial.
Todo pronto en el vestuario Tricolor ✅️ pic.twitter.com/7jPpWoOVCy— Nacional (@Nacional) April 18, 2025
Nacional confirmó equipo: no está Boggio
Pablo Peirano formará de esta manera: L. Mejía; E. Ancheta, S. Coates, J. Millán, G. Báez; C. Oliva, M. Pereyra, J. Recoba; N. López, D. Herazo, R. Otero.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Miramar Misiones 💪🏻🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) April 18, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 1️⃣2️⃣ pic.twitter.com/SsS86Fsdwq
El tricolor ya está en el Parque Artigas
Sobre las 14:30 horas de este viernes Santo el plantel arribó al escenario en Las Piedras.
Acá Nacional 👊🏼— Nacional (@Nacional) April 18, 2025
📍Estadio Parque Artigas pic.twitter.com/RBGbfjTQEJ
¿Dónde ver Miramar Misiones vs. Nacional en vivo?
El partido por la fecha 12 del Torneo Apertura es televisado por VTV Plus y la plataforma de streaming Disney+.
Pablo Peirano dio los convocados para enfrentar a Miramar con una vuelta importante
El tricolor tiene una vuelta importante y se trata del regreso de Diego Herazo. El delantero colombiano no estuvo a la orden en la victoria del conjunto tricolor frente a Danubio por 2-0 el pasado domingo en el Gran Parque Central a raíz de la roja que vio en el minuto 58 en el triunfo 4-0 contra Cerro Largo del domingo 6 de abril en el Ubilla de Melo.
📋 Lista de jugadores convocados para enfrentar esta tarde a Miramar Misiones en el Parque Artigas 💪🏼— Nacional (@Nacional) April 18, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 1️⃣2️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/gXnWrAprXA
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Miramar Misiones y Nacional por el Torneo Apertura!
El equipo de El País y Ovación te da la bienvenida a la cobertura del minuto a minuto del encuentro que desde las 16:00 jugarán Miramar Misiones y Nacional por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Parque Artigas de Las Piedras.