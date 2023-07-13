Mirá el video en el que Sebastián Avellino aparece haciéndole gestos racistas a la hinchada de Corinthians

El preparador físico de Universitario de Perú, el uruguayo Sebastián Avellino, quien fue detenido por supuestos insultos racistas en Sao Paulo, está "bien de salud" y confía en recuperar su libertad la próxima semana, tras presentar un habeas corpus ante la Justicia, según informaron este jueves fuentes diplomáticas.

Avellino se encuentra arrestado en un "centro de detención provisional" en la zona oeste de Sao Paulo, después de que un tribunal de Sao Paulo dictara prisión preventiva en su contra, acusado de hacerle "gestos racistas" a hinchas brasileños en el estadio Neo Química Arena durante el partido ante Corinthians por Copa Sudamericana.

Este jueves se viralizó un video en el que Avellino, preparador físico del DT Jorge Fossati, aparece haciéndole gestos racistas a la hinchada al imitar a un mono con sus brazos inclinados, lo que fue repudiado de inmediato por los hinchas locales.

#Sudamericana | Sebastián Avellino, PF de Universitario, y sus ademanes racistas contra los hinchas de Corinthians



📌Las imágenes, a las que accedió en exclusiva @okdobleamarilla, muestran al preparador haciendo gestos



📌El profesional continúa detenido en San Pablo pic.twitter.com/Sc13AodT1b — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 13, 2023

La defensa de Avellino protocoló este jueves un habeas corpus en el que pide su excarcelación y poder responder a un eventual proceso en libertad, según afirmó la cónsul de Uruguay en Sao Paulo, Marta Echarte, en declaraciones a la Agencia EFE.

La Justicia brasileña ha aceptado a trámite el recurso y la expectativa es de que tome una decisión sobre el mismo "entre el lunes y el martes" de la próxima semana, de acuerdo con Echarte.

Según la versión de las autoridades brasileñas, Avellino "se posicionó delante de la hinchada brasileña y simuló ser un mono", lo que fue confirmado posteriormente a través de la declaración de "testigos".

Echarte informó que acompañan desde el primer momento la situación del profesional uruguayo, quien en la tarde de este jueves recibió la visita de sus abogados, contratados por Universitario.

Asimismo, señaló que desde el consulado "están garantizando la integridad física" de Avellino y la "conexión con su familia", que está en Perú.

"Lo que no podemos hacer es intervenir legalmente en los procesos brasileños", ni "hacer juicios de valor" porque "el tema del racismo es muy delicado" en Brasil y "no sabemos la derivaciones que pueda tener", subrayó.

La diplomática aseguró que Avellino está bien, pero que su familia "está preocupada" porque "no se esperaban" lo ocurrido.

"Avellino está bien de salud, con la esperanza de que el lunes la Justicia dé cabida al recurso de habeas corpus", indicó.

El Universitario defendió a su preparador físico en todo momento y cargado contra las autoridades brasileñas, a las que acusó de humillar a su empleado y detenerlo de forma "arbitraria".

"Sebastián Avellino fue tratado como un delincuente", algo "inadmisible, humillante y ultrajante", afirmó el conjunto de Lima en un comunicado.

El duelo terminó con victoria por la mínima para Corinthians (1-0) gracias al tanto de Felipe Augusto en el minuto 79. El partido de vuelta se jugará el 18 de julio en Lima.