Mirá el gol de Lucas Torreira para Galatasaray y su eufórico festejo con los hinchas ante Alanyaspor

Lucas Torreira fue protagonista este jueves en la victoria 3-1 del Galatasaray frente al Alanyaspor por la Superliga de Turquía. El mediocampista uruguayo fue titular y capitán en el vencedor.

Cuando corrían 58 minutos del compromiso y el partido estaba igualado 1-1, apareció en el área como un delantero más y logró definir con precisión después de una chilena errática de Victor Osimhen.

Al momento de celebrarlo se agarró el escudo del Galatasaray, gritó el gol con mucha euforia y luego saltó el vallado para festejarlo abrazado junto con los hinchas durante varios segundos.

Después de saludarse con sus compañeros, se tomó un lapso a solas para arrodillarse, llevar los brazos hacia arriba y realizar una dedicatoria especial.

Los goles restantes del vencedor los anotaron Sacha Boey y Osimhen. Para la visita descontó Steve Mounié.

Con este resultado el equipo de Torreira se ubica en la cima en soledad de la Superliga de Turquía con 58 puntos, cinco más que Fenerbahçe, que aún debe disputar su compromiso.

