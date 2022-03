Minuto a minuto: así se define quién va al repechaje por Sudamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya clasificados al Mundial de Catar 2022, esta última fecha de las Eliminatorias en Sudamérica definirá quién irá al repechaje contra la tercera mejor selección de Asia. Todos los partidos se jugarán en simultáneo desde las 20.30 horas.

Partidos

Última fecha:



- Perú vs. Paraguay

- Venezuela vs. Colombia

- Chile vs. Uruguay

- Bolivia vs. Brasil

- Ecuador vs. Argentina

Lo que necesita cada uno

Hoy la tabla marca que la quinta posición es de Perú, que tiene 21 puntos, pero en el sexto lugar está Colombia con 20 y en el séptimo Chile con 19. Esos tres equipos son los que pelearán por quedarse con ese boleto en la repesca que será ante un equipo de Asia.



El que corre con ventaja es el equipo de Ricardo Gareca porque depende de sí mismo porque con un triunfo ante Paraguay se meterá en el repechaje. Si no gana, debe esperar una derrota de Colombia y que Chile no le gane a Uruguay.



Para Colombia la situación es un poco más compleja ya que el elenco cafetero necesita conseguir una victoria frente a Venezuela como visitante y que Perú no le gane a Paraguay.



Pero el que la tiene más complicada es Chile. Los trasandinos están obligados a ganarle a la Celeste si es que pretenden conseguir el cupo en el Repechaje, pero además, necesitan que Perú pierda y que Colombia no gane.