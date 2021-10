A casi un mes de ser separado del plantel, Nahuelpán reapareció en Twitter: "Todo pasa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ariel Nahuelpán, delantero de Peñarol, fue separado del plantel principal el pasado 6 de octubre. Desde entonces, entrena con Tercera División. El argentino se llamó a silencio y recién en la noche del jueves realizó su primer comentario.

Hizo pública su cuenta de Twitter y compartió el siguiente mensaje. "No hay nada más lindo que disfrutar de la familia. Estar bien y seguir hacia adelante. Todo pasa...", escribió en la previa al clásico ante Nacional.

El delantero fue separado luego de que manifestara su disconformidad por no haber tenido minutos en el triunfo por 3 a 0 frente a Wanderers y al enterarse de que no iba a ser titular en el encuentro frente a Rentistas.



Eso derivó en una discusión con el entrenador Mauricio Larriera. El DT le pidió al área deportiva no contar más con el delantero.



Según supo Ovación, el área deportiva y el cuerpo técnico no tienen intenciones de que la situación de Nahuelpán cambie por el momento. Por otra parte, desde el Consejo Directivo carbonero dijeron a Ovación que "todo sigue igual" y que de momento, esa situación no va a cambiar por lo que todo hace indicar que no volverá a ser tenido en cuenta al plantel principal mirasol.



Desde su llegada a mediados de 2020, su estadía en Peñarol estuvo rodeada de polémicas: su alto sueldo, enojos y hasta el cruce con un periodista.



El argentino finalizará su vínculo con el club a fin de año.