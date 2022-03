El mensaje de Shakira a Piqué por la victoria del Barcelona: "Solo él con su heroísmo puede jugar pese a una lesión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así, pasando por encima de cualquier lesión o dolor, y dar siempre lo mejor", escribió Shakira luego de que su marido, Gerard Piqué, y sus compañeros del Barcelona consiguieran un histórico triunfo ante el Real Madrid en el Bernabéu.



"No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho!", enfatizó la cantante en un mensaje que publicó a través de sus redes sociales.

A la declaración le agregó una foto de ella haciendo el gesto del número cuatro con su mano, que hacía referencia a los goles que el azulgrana depositó en el arco rival durante el clásico.

Tras el duelo, el defensa español, que se había retirado en los minutos finales del partido ante el Galatasaray en Turquía por molestias, también se expresó acerca de lo ocurrido y escribió: "We are back" (Hemos vuelto).

Y aunque el tweet puede haberle caído un poco mal a la afición madrileña, Piqué no ha dicho ninguna mentira, ya que desde el pasado 2 de marzo de 2019 Barcelona no ganaba un duelo ante su máximo rival. Este domingo no solo logró desquitarse, sino que también goleó.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022