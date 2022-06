El mensaje de Gabriel Neves: "Mucha gente desea castigarte por decir la verdad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pese a que hace ya varios meses que se fue, siguen apareciendo capítulos de la novela de Gabriel Neves y Nacional por la transferencia del volante al club brasileño San Pablo.

Bigote se expresó ayer en su cuenta de Instagram y afirmó que “mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tu. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar delante de tu tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón. Incluso si eres una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad” y añadió más abajo que “más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira”.

En tanto, Neves habló en el programa Sport & Show (Sport 890) y señaló su amargura por la situación y por todo lo que está viviendo: “He empezado a recibir mensajes que la verdad me ponen mal, luego del comunicado decidí salir a hablar, yo sé que hice las cosas bien y se me está cayendo a mí por algo que no hice. Está bueno que lo aclare también.



El volante agregó que “hablé con el presidente de Nacional tras el comunicado y tengo para hablar muy bien de él, tuvimos una conversación en buenos términos donde yo le expliqué lo que sentía, me pidió disculpas si yo me sentía molesto por algo y yo la verdad le dije que sí, me pareció que no fue la forma, se podrían haber aclarado las cosas, porque realmente fue un arreglo entre Nacional y yo. Leí el comunicado y creo que al único que se cuida es al club, donde el club quiso hacer todo bien y resulta que yo quise salir mal, que me quería ir, se lo hice saber, me pidió disculpas y me dijo que él tiene claro que mi representante y yo hicimos las cosas bien”.

Por último, el dirigente Gustavo Amoza comentó ayer en Último al Arco que “algún error debe haber porque si generó este malestar es por algo. La rescisión es el vehículo legal para efectuar la cesión. A mi lo que más me preocupa son los insultos rozando la honorabilidad”.