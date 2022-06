Una versión extraoficial sobre la salida de Gabriel Neves genera molestia en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clima de Nacional puertas adentro es de molestia tras una versión que surgió en las últimas horas sobre el pasaje de Gabriel Neves al San Pablo de Brasil. En septiembre de 2021 el mediocampista pasó a préstamo al equipo brasileño y se informó que el club tenía una opción de compra obligatoria del 50% del pase en caso de disputar al menos el 60% de sus partidos. En su momento, José Decurnex dijo que el tricolor recibió un pago y que, si se cumplían ciertas condiciones, el club recibiría un total de U$S 1.000.000.

Sin embargo, el medio partidario Pasión Tricolor, donde habló Decurnex en su momento, informó que esto no habría sucedido y que, en realidad, se rescindió el contrato del futbolista por U$S 300.000. Ante esta versión, Ovación se contactó con directivos de Nacional, que de forma unánime entendieron que este no es el momento oportuno para abordar el tema a dos días de un partido definitorio.

No comprenden por qué motivo se retoma un tema que está por fuera de la agenda actual de la institución. Se espera una comunicación oficial para la semana próxima, una vez que haya finalizado el Apertura. Esta postura es compartida por parte del representante del futbolista (Gerardo "Boca" Arias), que entiende que no son los indicados para hablar del tema.