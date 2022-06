Gabriel Neves sobre el comunicado de Nacional: "Lo leí y creo que al único que se cuida es al club"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gabriel Neves habló tras el comunicado oficial de Nacional en el que aclara que el jugador no se fue sin dejarle dinero al club y, por el contrario, la institución recibió US$300.000 como indemnización por su salida y también cuenta con un porcentaje de una venta futura del San Pablo, a donde emigró el mediocampista.

El futbolista del elenco brasileño dio declaraciones en diálogo con el programa Sport & Show (Sport 890): "La verdad que difícil, se disparó todo hace unos días, donde he empezado a recibir mensajes que la verdad me ponen mal, luego del comunicado decidí salir a hablar, yo sé que hice las cosas bien y se me está cayendo a mí por algo que no hice y está bueno que lo aclare también”, inició.

A la hora de dar detalles sobre qué fue lo que pasó a su entender, comentó: “Quiero decir que hablé con el presidente de Nacional tras el comunicado y tengo para hablar muy bien de él, tuvimos una conversación en buenos términos donde yo le expliqué lo que sentía, me pidió disculpas si yo me sentía molesto por algo y yo la verdad le dije que sí, me pareció que no fue la forma, se podrían haber aclarado las cosas donde realmente fue un arreglo entre Nacional y yo, leí el comunicado y creo que al único que se cuida es al club, donde el club quiso hacer todo bien y resulta que yo quise salir mal, que me quería ir, se lo hice saber, me pidió disculpas y me dijo que él tiene claro que mi representante y yo hicimos las cosas bien”.

En esta línea añadió: “Me dijo que él (José Fuentes) se iba a comprometer y que cada vez que le preguntaran iba a decir que ellos están contentos conmigo, que saben que yo hice las cosas bien, también me parece bueno aclararlo porque yo lo llamé un poco molesto, él me entendió, supo pedirme disculpas y bueno, espero que así sea”.

Gabriel Neves. Foto: Estefanía Leal

Luego Neves se refirió a cómo fue el proceso que vivió a nivel contractual antes de que se diera su salida del tricolor: “Esto ya viene desde hace un tiempo, yo desde que llegué a Primera tuve tres renovaciones en Nacional en distintos tiempos, la tercera fue a mitad de 2020 y se me terminaba el contrato a final de 2020. Me habían llegado ofertas para firmar e irme libre a fin de año y yo no lo quise hacer, le dije al club que quería renovar, que lo iba a hacer por un año y medio más, que era la última renovación que nosotros íbamos a tener porque quería irme bien, yo estaba muy feliz en Nacional, pero mis intenciones eran otras, logré muchas cosas y lo dije en la carta cuando me despedí que logré muchos sueños y tenía muchos por cumplir, quería salir, quería irme de la mejor manera y en ese entonces se lo hice saber a Nacional donde quedaba el período de pases de mediados de 2020 donde yo renové, el de finales de 2020 y comienzo del 2021 y mediados de ese año”.

Sobre las diferentes propuestas que recibió para dejar al albo explicó: “A mí me llegó una oferta de San Pablo para comprarme a principios de 2021 y el club no sé si la leyó, si entendió que era baja o lo que sea; llegó mitad de año y yo tenía la opción de irme libre a fin de año, como me están diciendo ahora de ser un mercenario si así lo quieren decir, que tampoco lo siento que sea así, y le dije a mi representante que yo no quería, que busquemos la forma de dejarle lo que sea al club, la realidad es que también sabiendo que te vas libre a fin de año son pocos los equipos que van a traer una propuesta para compararte, y lo que se consiguió fue eso, hacer un arreglo con el club donde se le entregaba una plata, por así decirlo fue como que me compraron por US$300.000, la diferencia es que al cerrar el contrato la plata entró toda para Nacional, si hubiese sido una compra yo iba a tener que tener mi porcentaje y todas las partes iban a tener su parte, y no, se le dejó US$300.000, que fue lo que se consiguió, lo que se pudo, si hubiese podido más yo hubiese estado encantado”.

Al ser consultado acerca de si con ese monto se refiere al “resarcimiento económico” del que habla el club en el comunicado oficial, respondió: “Yo le dije al presidente que en el primer punto del comunicado dice como que Gabriel y el representante le dijo al club que se iba a ir libre y que no quería renovar, y eso se había avisado un año y medio antes, entonces se me deja mal a mí como diciendo yo no voy a renovar, no quiero, y no fue así, yo le traje la propuesta al club y le dije: 'Mirá, está la opción esta para dejarle al club lo que se puede, el club lo aceptó y firmamos un arreglo las dos partes, fue lo mejor que se pudo hacer, y también queda un porcentaje que, si cumplía ciertos requisitos en San Pablo, Nacional tiene un porcentaje que también se habla en el comunicado'”.

El futbolista también hizo alusión a la repercusión que tuvo este tema en la interna familiar: “Quiero salir a aclarar esto porque yo sé que las críticas y las puteadas van a estar, las acepto, pero la verdad que mi familia está recibiendo amenazas, leyendo cosas que no tiene por qué leer y me duele eso porque yo le dije eso al presidente: yo siempre hice las cosas bien con Nacional, hice las cosas de la mejor manera, sé que nadie se puede quejar de mí adentro de Nacional, ni compañeros, ni técnicos ni nada, entonces yo intenté hacer las cosas de la mejor manera, y me duele que aun así se me esté tratando de algo que la verdad estoy lejos de serlo”.

Y añadió: “También quiero decir que se me está diciendo a mí mentiroso, yo en ningún momento aclaré nada, a mí jamás se me hizo esa pregunta sobre de qué modo había salido, yo la verdad me despedí del club y no vi cómo se comunicó Nacional, lo único que sí leí es que por ahí se había comunicado un poco que quedó medio entreverado, yo rescindí el contrato con Nacional para llegar acá dejando lo que se pudo, porque yo me quería ir bien y dejar la plata, y quedó un porcentaje si ciertos puntos se cumplían; ese fue el arreglo que hubo, dicho sea de paso se trajo de mi parte porque yo le dije a mi representante: 'Yo libre no me quiero ir, busquemos la forma de hacer lo posible para que Nacional reciba lo que se pueda'”.

En último término, al ser preguntado acerca de los términos en los que Nacional comunicó la salida del futbolista haciendo referencia a “una cesión con opción de compra”, contestó: “Yo en eso no quiero meterme porque no soy quién para decir si fue un error, la verdad no sé, hay cosas que no puedo controlar, sé que me esforcé por hacer las cosas bien, nunca mentí, jamás dije algo que no fuera cierto”.