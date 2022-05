Mbappé, del "sí" a Real Madrid a la chance de dar marcha atrás: ¿se define el domingo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Europa se conmocionó en las últimas horas luego de los rumores que apuntan a que Kylian Mbappé podría dar marcha atrás a la decisión de transformarse en nuevo jugador de Real Madrid, para continuar en el Paris Saint-Germain durante una temporada más.

Más allá de que la intención del conjunto merengue era guardar silencio sobre este tema hasta disputar la final de Champions League (28 de mayo), ese silencio pasó a una tensa calma que hasta podría transformarse en un fichaje frustrado.

No sería la primera vez que la transferencia no se concreta, porque algo similar ocurrió hace poco más de un año, cuando Real Madrid le presentó tres ofertas al PSG que iban de los 150 hasta los 200 millones de euros, que no fueron aceptadas por el equipo parisino.

Lo cierto es que ahora la historia parecía distinta porque era Mbappé el que estaba convencido de dar el salto y pasar a un equipo como Real Madrid que busca contratar a una de las grandes figuras del momento.

A propósito, el "sí" parecía un hecho y si bien había algunos dirigentes merengues que marcaban que "hasta que no estuviera la firma...", otros sostenían que solo faltaba la confirmación oficial, al punto que ya se buscaba una fecha para realizarlo.

¿Qué ocurrió en el medio? Mbappé tomó la decisión de sentarse con el PSG a escuchar al club y saber cuál sería la idea con él, con el plantel y con el cuerpo técnico teniendo en cuenta que uno de sus sueños, como confesó, es el título de la Champions League, el que tanto se le negó al elenco parisino.

Lo cierto es que en Francia apuntan a que esta novela terminará próximamente y que de hecho tendría fecha y hora porque sería el próximo domingo a las 11:00 de España (a las 06:00 de la mañana de Uruguay) en una entrevista con el programa Telefoot.

Pochettino no sabe qué decisión tomará

Mauricio Pochettino, entrenador argentino del PSG, confesó este viernes que "desconoce" si Kylian Mbappé se queda o se marcha del club, y se mostró dispuesto a continuar en la entidad a pesar de que la prensa francesa asegura que no seguirá.



"Desconozco la decisión, así que no puedo comentar nada más, es un tema personal de Kylian con el club. Es cierto que hay muchas informaciones, rumores que vemos últimamente, pero no soy la persona adecuada para hablar", dijo en rueda de prensa previa al último partido de la temporada, este sábado ante el Metz.



Respecto a su propia continuidad, respondió categóricamente que le queda un año de contrato. "No veo porqué no voy a estar aquí la próxima temporada", afirmó.